Maestras y maestros son pieza clave para el futuro de Coahuila: Gachupín

Monclova, Coahuila.- El candidato a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, sostuvo un encuentro con maestras y maestros en la ciudad de Monclova, acompañado por su compañera candidata por el Distrito 05, Esra Ibn Cavazos, donde reafirmó su compromiso de trabajar desde el Congreso del Estado en favor de la educación y del fortalecimiento de las nuevas generaciones.

Durante esta actividad, Gachupín destacó que las y los docentes representan el principal eslabón en la formación académica y humana de la niñez y la juventud coahuilense, al señalar que son quienes diariamente construyen el futuro de Coahuila desde las aulas.

El candidato aseguró que las propuestas que presenta durante su campaña se convertirán en iniciativas que impulsará desde el Congreso, una vez que reciba la confianza y el respaldo de las familias que integran el Sexto Distrito, conformado por gente noble, trabajadora y de buen corazón que desea que Coahuila continúe avanzando con seguridad, desarrollo y oportunidades.

“Sabemos que la educación es una de las bases más importantes para el crecimiento de nuestro estado. Las maestras y los maestros merecen sentirse respaldados, escuchados y valorados, porque son quienes preparan a nuestras nuevas generaciones para enfrentar el futuro”, expresó.

Asimismo, señaló que existen diversos temas prioritarios en materia educativa que requieren atención y gestión permanente, por lo que reiteró que mantendrá un trabajo cercano con el sector magisterial para escuchar sus necesidades y construir soluciones reales.

Gachupín afirmó que su proyecto se basa en el trabajo en equipo, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía, asegurando que conoce las necesidades de la gente y que tiene la capacidad de gestionar resultados que beneficien a las familias del Distrito 06 y de todo Coahuila.

Finalmente, agradeció el respaldo y la confianza de quienes se han sumado a la Alianza Ciudadana por la Seguridad, reiterando que este próximo 7 de junio se consolidará un proyecto que seguirá impulsando el bienestar y el desarrollo del estado.