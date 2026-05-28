Gachupín “convoca y convence” en Frontera

AGENCIA/SIMART

Justo en la recta final de la campaña para elegir diputados locales en Coahuila, el candidato de la Alianza por la Seguridad, Héctor Miguel García Falcón ‘Gachupin’ demostró poder de convocatoria al reunir a cientos de fronterenses en un crucero donde más que acto de campaña parecía festejo de triunfo.

Fue en el crucero de Ejército Mexicano con carretera 30 donde cientos de priistas vistieron camiseta blanca con el nombre de GACHUPIN al frente, mientras coreaban porras a favor del candidato de la alianza PRI-PRD.

Este evento político no pasó desapercibido para los adversarios, que representan otros partidos políticos, pues es difícil superar en cantidad y calidad el evento realizado en la ciudad del riel.

El candidato puntero, originario del municipio de Múzquiz, ha permanecido constante en su campaña realizando toca-toca, reuniones con representantes de diferentes sectores, atendiendo medios de comunicación, reuniones y cruceros donde paga calcas y entrega publicidad.

Los municipios que corresponden al 06 distrito electoral son: Múzquiz, Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Ocampo y Sierra Mojada mismos que ha recorrido durante la corta campaña que finaliza el próximo 03 de mayo.

El impacto que causó el candidato es el de un candidato ganador al que la gente elige antes de que llegue la elección constitucional.

Entre las propuestas más importantes del candidato Héctor ‘Gachupín’ García, está la de impulsar leyes a favor de las mujeres emprendedoras que son muchas en este distrito, donde algunos municipios como Múzquiz, San Buenaventura y Nadadores son forjadores de mujeres activas y con mucho talento en lo que realizan.

En temas de empleo e infraestructura el candidato a diputado local ha creado una base de datos que le permiten conocer exactamente que es lo que se requiere en cada uno de los municipios a fin de crear una agenda legislativa encaminada a enfrentar el problema del desempleo que se vive en la mayoría de los municipios de este distrito.