San Buenaventura se suma al proyecto ganador de Gachupín en un cierre de campaña lleno de fuerza y unidad



San Buenaventura, Coahuila.- (31 de Mayo 2026) En un ambiente de entusiasmo, alegría y participación ciudadana, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” encabezó este domingo su gran cierre de campaña en la Plaza Principal de San Buenaventura, donde cientos de simpatizantes, familias, militantes y ciudadanos refrendaron su respaldo al proyecto que representa la alianza PRI-UDC rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Durante el evento, Gachupín agradeció las muestras de apoyo recibidas a lo largo de la campaña en cada comunidad, colonia y municipio que conforman el Distrito VI, destacando que la confianza de la gente se ha convertido en la principal fortaleza de este movimiento ciudadano.

“Hoy cerramos una campaña cercana a la gente, escuchando sus necesidades y construyendo propuestas reales. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y por creer en este proyecto que nació del compromiso de servir y dar resultados. Este respaldo nos motiva a seguir trabajando con más fuerza por las familias de nuestro distrito”, expresó.

Acompañado por liderazgos políticos, simpatizantes y ciudadanos de distintos sectores, el candidato destacó que durante las semanas de recorrido se consolidó una alianza con la ciudadanía basada en la confianza, el trabajo y el deseo de construir un mejor futuro para la región.

El ambiente festivo se hizo presente con la participación musical de La Tropa Estrella, agrupación que puso ritmo a una jornada que se convirtió en una auténtica celebración de unidad y esperanza.

García Falcón aseguró que el próximo 7 de junio la ciudadanía tendrá la oportunidad de respaldar un proyecto serio, cercano y comprometido con las causas de la gente, por lo que hizo un llamado a salir a votar y fortalecer la participación democrática.

“Estamos listos para ganar porque contamos con la confianza de miles de ciudadanos. Vamos juntos a construir un Distrito VI más fuerte, con mejores oportunidades para todos. La victoria será de la gente”, concluyó.

Con este multitudinario cierre en San Buenaventura, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” concluye una intensa campaña de cercanía con la ciudadanía, consolidando un proyecto respaldado por el trabajo, la unidad y la participación de las familias del Distrito VI.