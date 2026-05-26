AVISO A LA CIUDADANÍA – VILLA DE PALAÚ

La Dirección de Vialidad y Tránsito informa a la ciudadanía de la Villa de Palaú que, durante el día de hoy y en los próximos días, se estarán realizando trabajos de señalización e identificación de los bordos ubicados a lo largo del bulevar Migue Hidalgo de esta villa.

Las labores abarcarán desde el Hospital General Héctor Hugo Martínez Tijerina hasta la salida hacia el Tiro 4.

Se solicita a la población tomar las debidas precauciones al circular por esta zona, ya que habrá personal realizando labores en estas áreas.

Agradecemos su comprensión y colaboración para garantizar la seguridad de todos.