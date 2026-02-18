Entregamos 421 MDP de infraestructura educativa en los 38 municipios de Coahuila: Manolo

Con las Obras Sociales a Pasos de Gigante de Mejora, seguimos apostándole a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes

Entregan aulas didácticas en la escuela “Javier López del Bosque” en Saltillo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de febrero de 2026.- Más de 420 millones de pesos se invirtieron en 2025 en infraestructura educativa en todas las regiones de Coahuila, obras que este año se han estado entregando y que son parte de las Obras Sociales a Pasos de Gigante que se impulsan desde el Gobierno del Estado a través de la estrategia Mejora.

Como parte de estas acciones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó dos aulas didácticas en la escuela primaria “Javier López del Bosque”, las cuales son parte del gran programa Obras Sociales a Pasos de Gigante y que beneficiarán a más de mil 100 alumnos.

Además, en este evento se puso en marcha el programa Aquí Andamos al 100, en la colonia Hacienda Narro de la capital coahuilense; y se montaron módulos de vacunación para los habitantes de esta zona.

“Desde la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, junto con nuestro amigo el alcalde Javier Díaz González, entregamos infraestructura educativa del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, arrancamos el programa “Colonias al 100” y llevamos las brigadas de salud Mejora con vacunación contra el sarampión. Seguimos trabajando cerca de nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila. ¡Seguimos cumpliendo!”, expresó Manolo Jiménez.

El Mandatario estatal destacó que se han invertido más de 500 millones de pesos en obras de aulas nuevas, techumbres, edificios administrativos, bardas perimetrales, rehabilitación de instalaciones, entre otras, en escuelas de prácticamente todos los municipios de la entidad.

Detalló que desde 2024 a la fecha, solamente en la escuela “Javier López del Bosque” se han invertido más de ocho millones de pesos, y mencionó que ha sido de las escuelas de todo Coahuila en la que más se ha invertido en infraestructura educativa.

“Estas obras son parte del gran programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el que se realizan obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación, así como en infraestructura educativa”, recordó.

Comentó que, en Saltillo, el año pasado se pusieron en marcha obras por 213 millones de pesos mediante este programa, obras que ya se han estado entregando.

Manolo Jiménez recordó que su administración ha detonado una serie de grandes obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las familias, como es el caso de la ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, en la que se invierten alrededor de 500 millones de pesos y que vendrá a mejorar la seguridad vial, los tiempos de traslado y la movilidad de esta parte del estado.

Comentó que, en equipo con el alcalde Javier Díaz González, se detonó otro gran programa social que es el de Aquí Vamos Gratis transporte gratuito para toda la ciudadanía, que cruza la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente, y con el cual se apoya a la economía familiar.

Además, se tienen las brigadas Aquí Vamos al 100, con las que se embellece el interior de las colonias.

En el tema de salud, Manolo Jiménez añadió que desde hace varios meses se planeó llevar a cabo las brigadas de vacunación contra el sarampión en todos los municipios, comprar más vacunas contra esta y otras enfermedades.

En ese sentido, manifestó que se lleva un gran avance en la vacunación de nuestra gente para evitar que se puedan contagiar de esta enfermedad.

Jiménez Salinas mencionó que, en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, se tienen miles de becas en todas las escuelas de Coahuila, además de que el Estado entregó más de 500 mil paquetes de útiles escolares a niñas y niños de los 38 municipios; se puso en marcha el programa de transporte escolar e internet en escuelas,

“Y así le estamos invirtiendo a la educación, porque para nosotros la educación es la herramienta más poderosa para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan prosperar”, comentó.

Indicó que todo lo que hacen desde la administración estatal es con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses, y que para que eso suceda se requieren de muchos factores como los anteriormente mencionados, así como el desarrollo económico, el empleo y la seguridad.

Reveló que en los próximos días estarán anunciando importantes inversiones para la región Sureste, al igual que lo hicieron hace unos días en Parras de la Fuente.

Asimismo, Manolo Jiménez destacó que la seguridad de Coahuila es la mejor de todo México, ya que se tiene un gran blindaje en todo el estado.

“Aquí mandamos las instituciones y eso es una gran garantía para nuestra gente”, señaló, y reiteró que la grandeza de Saltillo y de Coahuila radica en la unidad y en el trabajo en equipo.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila recordó que en 2025 se destinaron más de mil 500 millones de pesos en obras sociales, de ellos fueron 213 para Saltillo; más de cien millones de pesos para obra educativa como techumbres, nuevos salones, edificios administrativos, bardas perimetrales y acciones de rehabilitación.

Informó que entre 2024 y 2025 se han entregado en esta escuela cuatro aulas y una techumbre, con inversión mayor a los ocho millones de pesos.

En su intervención Javier Díaz González, alcalde de Saltillo agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jimpenez para poder llevar este tipo de obras y brigadas a toda la población y mejorar su calidad de vida.

Mateo Abraham Serrano González, alumno de quinto grado, agradeció por la entrega de las aulas que, dijo, están bien equipadas y que les ayudan a mejorar su aprendizaje.

Acompañaron al gobernador, además, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Beatriz Fraustro Dávila, diputada local; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Ignacio Adolfo Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social de la SIDS; Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa; Julián Eduardo Medrano Aguirre, regidor presidente de la Comisión de Seguridad; Mayra Isabel Escobedo Obregón, directora de la Escuela Primaria “Javier López del Bosque”.