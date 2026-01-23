ENTREGA MEJORA OBRA DE REHABILITACIÓN EN PLAZA Y CANCHA EN ZONA RURAL DE MORELOS

En el ejido Los Alamos se llevó a cabo la entrega de obra de rehabilitación de la plaza pública y la cancha deportiva.

Morelos Coahuila, 22 de enero de 2026.- Con una inversión de 3 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Coahuila, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, y en con el alcalde de Morelos, Mario Camarillo Zertuche, llevaron a cabo la entrega de la obra de rehabilitación de la plaza pública y la cancha deportiva en el ejido Los Álamos.

Esta acción forma parte del Programa Obras Sociales a Pasos de Gigante que se impulsan en todo el estado desde la administración estatal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses y fortalecer los espacios de convivencia.

La entrega se realizó en la plaza pública de esta comunidad, donde el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que el compromiso del Gobierno del Estado es llegar a cada rincón de Coahuila.

“Con Mejora Coahuila estamos llegando a cada colonia, barrio y ejido del estado, escuchando a la gente y cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de las familias. Así es como trabajamos, cercanos a la población y cumpliendo la palabra del gobernador Manolo Jiménez”, expresó.

Por su parte, el alcalde Mario Camarillo Zertuche agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció que este tipo de obras fortalecen el tejido social del municipio.

“Esta rehabilitación es una muestra clara de que cuando trabajamos en equipo, estado y municipio, los resultados se ven reflejados en beneficios reales para nuestra gente. Seguiremos gestionando más obras que mejoren los espacios públicos y la vida de nuestras comunidades”, señaló.

Los trabajos realizados incluyen la rehabilitación de la estructura metálica del kiosco, el suministro, habilitación y colocación de lámina tipo galvateja, la instalación de piso cerámico de 40×40 centímetros, colocación de barandal metálico, construcción de escalera de acceso al kiosco, instalación de alfombra sintética, aplicación de aplanados de estuco, pintura vinílica para exterior, así como el suministro e instalación de reja de acero en color verde.

En el evento estuvieron presentes, Jesús María “Chuma” Montemayor Garza , Secretario de Desarrollo Rural; Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Diputado Local del Distrito 03; Antero Alvarado Saldívar, Subsecretario de SEGOB en la Región Cinco Manantiales; Sra. Virginia Gabriela Zertuche Flores, Presidenta Honoraria del DIF Municipal de Morelos; Regidoras y Regidores, así como el equipo Mejora Coahuila.