ENTREGA LAURA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ TECHUMBRE EN MINAS LA FLORIDA

Minas La Florida, Múzquiz, Coahuila.– Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura comunitaria, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez realizó la entrega de una techumbre en la plaza principal de Minas La Florida, obra que beneficiará directamente a las familias de esta localidad.

Durante el evento, habitantes de la comunidad recibieron con gran entusiasmo la instalación de láminas en la estructura, la cual permitirá contar con un espacio digno y funcional para la realización de eventos sociales, culturales y cívicos, además de brindar resguardo ante las inclemencias del tiempo.

La alcaldesa destacó que este tipo de acciones responden a las necesidades más sentidas de la población, reafirmando su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para mejorar la calidad de vida en cada rincón del municipio.

“Seguimos cumpliendo con obras que realmente impactan en la vida diaria de nuestra gente, generando espacios seguros y adecuados para la convivencia familiar y comunitaria”, expresó.

Por su parte, vecinos del sector agradecieron a la presidenta municipal por esta importante obra, que por años había sido solicitada y que hoy es una realidad para beneficio de todos.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa impulsando acciones que promueven el bienestar social y el desarrollo de sus comunidades.