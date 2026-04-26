RECONOCEN A SABINAS COMO LA MEJOR FERIA DEL NORTE DE MÉXICO 2026

• Distinción internacional posiciona a Sabinas como referente turístico y cultural a nivel nacional e internacional.

Sabinas, Coahuila. En un hecho sin precedentes para el turismo de la Región Carbonífera, la ciudad de Sabinas fue reconocida como sede de la Mejor Feria Tradicional del Norte de México 2026, distinción otorgada por la organización internacional Mexicanos por España.

El anuncio fue realizado por su director general, Antonio Muñiz, luego de una consulta anual aplicada entre la comunidad mexicana y europea residente en España, donde se evaluaron aspectos como identidad cultural, tradición, hospitalidad y calidad de las festividades.

A través de un comunicado oficial dirigido al presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, la organización destacó que Sabinas logró posicionarse por encima de otros importantes destinos del norte del país, gracias al arraigo de sus tradiciones y al ambiente que caracteriza a sus celebraciones.

Asimismo, se resaltó que Sabinas no solo representa el corazón de la Región Carbonífera, sino que se ha consolidado como un referente turístico que comienza a proyectarse a nivel internacional, generando interés incluso en Europa.

El galardón será entregado de manera formal durante el Tianguis Turístico Acapulco 2026, evento en el que se reconocerá el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía por preservar y promover la esencia cultural del municipio.

Este reconocimiento representa un impulso importante para el turismo local, al posicionar a Sabinas como un destino atractivo y competitivo, destacando la riqueza de sus tradiciones y el orgullo de su gente.

Con este logro, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo las tradiciones que distinguen a Sabinas, llevando su nombre más allá de las fronteras.