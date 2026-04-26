AMPLIAREMOS EL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CARBONÍFERA Y NORTE DE COAHUILA: MANOLO

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 23 de abril de 2026.- Desde la frontera más segura de México, en el municipio de Acuña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó el programa de Robustecimiento de la Red Estatal de Videointeligencia, programa dentro del que se adquirieron más de mil cámaras inteligentes que abonarán a reforzar la seguridad en la entidad.

“¡En Coahuila trabajamos todos los días por la seguridad de nuestra gente! Desde Acuña anunciamos el fortalecimiento de nuestro sistema de videovigilancia en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte con la instalación de más de mil cámaras de vigilancia y nuevos centros de control y comando. Con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, seguimos blindando nuestro estado”, destacó el gobernador.

Todas estas cámaras, con la capacidad de reconocimiento facial y de lectura de placas de automóviles, estarán conectadas y vigiladas 24/7 por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e Inteligencia (C4I).

“Con estas cámaras, seguimos fortaleciendo la seguridad en nuestro estado”, mencionó el Mandatario estatal.

Aseguró que este programa es de los más grandes que se están impulsando este año en los temas de seguridad, donde se fortalecerá la videovigilancia en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte.

Informó que se adquirieron más de mil cámaras de videovigilancia, se instalarán Centros de Control y Comando (C2), se están colocando más de 300 kilómetros de fibra óptica; se implementarán sistemas especializados para la operación de este gran proyecto, así como el mantenimiento permanente.

“En seguridad no podemos bajar la guardia”, señaló, al tiempo de explicar que, por esta razón, se siguen operando múltiples acciones, proyectos y programas para seguir cuidando la seguridad de nuestras familias.

Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre todas las instituciones que se tiene en Coahuila es ejemplo nacional, y que es uno de los factores por los que hoy nuestra entidad es de las mejores en México para vivir con nuestras familias.

“Otro pilar fundamental es la voluntad de entrarle con todo al tema de seguridad, por lo que la gente tiene la garantía y la certeza que aquí mandamos las instituciones”, indicó.

Jiménez Salinas hizo hincapié en la inversión histórica que se hará este año en el tema de seguridad, con más de cuatro mil millones de pesos, lo que ha permitido realizar muchas cosas en la materia.

En ese sentido, informó que para 2027 Coahuila tendrá 18 nuevos cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Marina, distribuidos de manera estratégica en todas las regiones de la entidad; además de los arcos de seguridad carretero en las zonas limítrofes de Coahuila con estados vecinos.

Además de que se han generado las mejores condiciones de trabajo, remuneraciones y prestaciones para las y los policías del estado.

“Las condiciones positivas que tenemos en Coahuila las hemos construido entre todas y todos. Hoy hacemos el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de nuestro estado”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

Hugo Gutiérrez Rodríguesz, secretario de Seguridad Pública, informó que hoy se entregan más de mil cámaras inteligentes, equipamiento de alta tecnología que les permitirá mejorar de manera significativa las capacidades operativas y de análisis en tiempo real, a través del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e inteligencia (C4I).Destacó que algunas de estas cámaras son únicas en el país.

Además, se lleva a cabo la construcción de Centros Regionales de Monitoreo en el estado, lo que permitirá mejorar la coordinación interinstitucional y acercar la tecnología a todas las regiones de Coahuila.

El titular de la SSP agregó que este 2026, Acuña se anexará a los municipios que cuentan con su propio Centro de Control y Comando.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, reiteró que con la adquisición de estas cámaras se fortalece la red de vigilancia a lo largo y ancho de estado.

Informó que con la representación de Manolo Jiménez, en días pasados expuso ante autoridades federales de seguridad, así como de las fiscalías estatales, el trabajo en seguridad que se lleva a cabo en Coahuila, con lo que se reconoce a nivel nacional e internacional este modelo y sus resultados impulsado por el Mandatario estatal.

Por su parte Emilio de Hoyos Montemayor, alcalde de Acuña, agradeció al gobernador Manolo Jiménez por la coordinación y el trabajo en equipo en las acciones, obras proyectos y programas que mejoran la calidad de vida de las familias de este municipio.

Reconoció el trabajo en el tema de seguridad que se realiza desde la administración estatal para todos los municipios, trabajo gracias al cual Acuña y Piedras Negras son hoy las fronteras más seguras de Mëxico.

Emilio de Hoyos agradeció a Manolo Jiménez por esta gran inversión que fortalecerá la seguridad en su municipio, en la región y en el estado en general.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, el General de Brigada E.M. José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la 47ª Zona Militar; Claudia Aldrete, diputada local; General de Brigada Guardia Nacional E.M. Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de Guardia Nacional; General Brigadier E.M Fernando Vargas Delgado, Comandante de la Guarnición Militar en Acuña; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte; Fernanda Chairez Guerrero, directora del C4.