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Gobierno Municipal de Múzquiz inicia festejos del Día del Niño

La Carbonifera

Gobierno Municipal de Múzquiz inicia festejos del Día del Niño

Múzquiz, Coahuila.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través del DIF Municipal que preside Carla Gabriela Maltos Estrada y su presidenta honoraria, la señora Estela Falcón Dávalos, dio inicio a los festejos con motivo del Día del Niño en distintas comunidades del municipio.

Las celebraciones comenzaron en Mina La Florida, continuaron en Minas de Barroterán y posteriormente en Estación Barroterán, donde niñas y niños disfrutaron de un ambiente lleno de alegría y diversión.

Durante estos eventos se realizaron rifas en cada localidad, en las que se entregaron premios como bicicletas, patines, scooters, tablets y triciclos. Además, se llevaron actividades recreativas y juegos, contando con la participación de una payasita que animó a los asistentes, generando un ambiente festivo para todas las familias.

Al finalizar cada evento, se realizó una lluvia de pelotas, así como la entrega de bolos y dulces a cada uno de los niños asistentes, cerrando con gran entusiasmo cada celebración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de brindar espacios de sana convivencia y alegría para la niñez, dando inicio a los festejos dedicados a celebrar a las niñas y niños del municipio.

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