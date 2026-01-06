ENERO 2026 INICIA CON CULTURA: COAHUILA ARRANCA EL AÑO CON UNA AGENDA AMPLIA, DIVERSA Y AL ALCANCE DE TODAS Y TODOS

Saltillo Coahuila; 05 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Coahuila presenta su Agenda Cultural de enero 2026, una programación sólida que marca el inicio del año con actividades presenciales y virtuales en distintas regiones del estado, pensadas para públicos de todas las edades. Talleres permanentes de pintura, danza folclórica y música, conciertos, círculos de lectura, presentaciones editoriales, charlas especializadas, cápsulas históricas, proyecciones audiovisuales y exposiciones conforman una oferta que promueve el acceso a la cultura, la formación artística y la participación comunitaria.

Enero inicia con cultura y con una agenda activa que combina actividades presenciales con una amplia programación virtual, lo que permite que los contenidos culturales lleguen a más personas a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Charlas, cápsulas históricas, conciertos y presentaciones editoriales en línea fortalecen el acceso al conocimiento, la memoria y la creatividad desde cualquier punto del estado.

Entre las actividades presenciales más relevantes del mes destaca la exposición “Tiempo de pensar en comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía ‘Los Derechos Humanos’”, que se inaugura el 29 de enero a las 19:00 horas en el Museo Regional de la Laguna, en Torreón, y que permanecerá en exhibición hasta el 29 de marzo. Esta muestra reúne imágenes que invitan a la reflexión colectiva en torno a los derechos humanos, el tejido social y la mirada contemporánea sobre nuestra realidad, consolidando al Museo Regional de la Laguna como un espacio clave para el diálogo cultural y artístico en la región.

Durante el mes se llevarán a cabo actividades emblemáticas como el Concierto de Rosca de Reyes con la Banda de Música del Estado en la Plaza de Armas de Saltillo, festejos del Día de Reyes en Acuña, así como múltiples proyecciones del programa Defensores del Patrimonio en museos de Saltillo, San Pedro y Arteaga. La agenda también incluye presentaciones de libros y revistas, clubes y círculos de lectura en Saltillo y Monclova, lecturas de poesía para niñas y niños, talleres abiertos y residencias artísticas en el Taller de Grabado Elena Huerta, además de exposiciones de artes visuales y fotografía que permanecerán vigentes en distintos recintos culturales del estado.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que el 2026 comienza con un firme compromiso por seguir impulsando el desarrollo cultural de Coahuila. Señaló que, con el respaldo y apoyo del gobernador del estado, se continuará trabajando para fortalecer la vida cultural, promover la creación artística, preservar el patrimonio y acercar la cultura a todas las comunidades, con el deseo de que este nuevo año sea favorable para el crecimiento cultural, social y humano de las y los coahuilenses.

La cartelera completa, con fechas, horarios, sedes y detalles de cada actividad, puede consultarse en el sitio oficial www.coahuilacultura.gob.mx, así como en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Coahuila.