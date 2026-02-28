Encabeza Manolo Jiménez festejo del centenario de Matamoros

El Gobernador de Coahuila y el alcalde Miguel Ángel Ramírez dan inicio a un año de celebraciones con la develación de una placa conmemorativa y el anuncio de un magno concierto para el 29 de abril

Matamoros, Coahuila de Zaragoza; a 27 de febrero de 2026.-En un ambiente de fiesta, música y orgullo lagunero, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la celebración por los 100 años de la ciudad de Matamoros, marcando el inicio de un año de festejos históricos para el municipio.

“¡A las meras cero horas festejamos el cumpleaños número 100 de Matamoros! Fue un gran honor iniciar con nuestra gente en la Plaza Principal los festejos de los cien años de este gran municipio de Coahuila. Todo el año estaremos celebrando; junto con nuestro amigo el alcalde Miguel Ángel Ramírez tenemos muchas sorpresas para bien de la ciudadanía”, destacó el gobernador.

Junto al alcalde Miguel Ángel Ramírez López, el mandatario estatal develó la placa y el logotipo conmemorativo del Centenario en la Plaza Principal. La ceremonia, que incluyó las tradicionales “Mañanitas”, pastel y un espectáculo de fuegos artificiales, reunió a cientos de ciudadanos que se sumaron al júbilo por el primer siglo de identidad matamorense.

Durante su intervención, Jiménez Salinas reiteró su compromiso con el municipio y sorprendió a los asistentes al anunciar el primer gran evento de aniversario.

“No nos podíamos perder estos primeros 100 años. Hoy empezamos una pachanga de un año, y como regalo para el pueblo, el próximo 29 de abril tendremos un gran baile con Grupo Pesado, Banda Jerez y Tropicalísimo Apache en un mismo día”, afirmó el Gobernador.

El mandatario destacó el orgullo de acompañar a la administración actual en este hito histórico, asegurando que el estado seguirá trabajando de la mano con Matamoros para fortalecer su crecimiento.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, agradeció el respaldo del Ejecutivo Estatal y enfatizó el esfuerzo de las generaciones que construyeron la ciudad.

“Es un honor que nos acompañe en este momento histórico. Llegar a los 100 años ha sido una tarea de hombres y mujeres valientes que han luchado por sus hijos. Hoy, más allá de ser alcalde, como ser humano digo: ¡Es un orgullo ser de Matamoros!”, expresó.

Al evento asistieron Raúl Onofre, Diputado Local; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Subsecretario de Transporte y Movilidad en Coahuila; Sol María Luna Adame, Directora de Obras Públicas municipales; integrantes del cabildo, funcionarios municipales, estatales y representantes de la sociedad civil.

Con este acto, Matamoros inicia formalmente una agenda cargada de cultura, tradición y obras que resaltan un Centenario de historia.