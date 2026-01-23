ENCABEZA CHANO DÍAZ SESIÓN SOLEMNE POR EL 120 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SABINAS

Homenaje a la historia y a quienes forjaron el municipio

Sabinas, Coahuila.– En el marco de la conmemoración del 120 aniversario de la creación del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, la administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren llevó a cabo una Sesión Solemne, como un acto de homenaje a la historia, identidad y a las mujeres y hombres que dieron origen a esta tierra.

Durante la sesión, se presentó la reseña histórica de la creación del municipio de Sabinas, a cargo del Profesor Ramiro Flores Morales, Coordinador de Cultura Regional, quien destacó los acontecimientos y personajes que marcaron el nacimiento y desarrollo de Sabinas.

Asimismo, se realizó la lectura del Decreto 990, emitido por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, de fecha 20 de enero de 1906, a cargo de la Titular del Archivo Municipal, Martha Patricia Martínez García, documento que dio origen legal al municipio.

Como parte del programa solemne, la joven estudiante Valentina Alvarado Vargas participó con la emotiva lectura del “Credo a Sabinas”, resaltando el orgullo y amor por la ciudad.

En este marco, se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento póstumo como Persona Distinguida del Municipio de Sabinas al C. Antonio Falcón Hidalgo, en honor a su legado y aportaciones al desarrollo de la comunidad.

Durante su mensaje, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren destacó la importancia de conmemorar los 120 años de Sabinas no solo con actos protocolarios, sino con trabajo y resultados.

“Qué mejor manera de rendir homenaje a nuestra ciudad que con obras, con detalles para Sabinas y reconociendo a las personas que lucharon incansablemente para que hoy tengamos lo que tenemos. Estos 120 años representan retos, trabajo y compromiso. Cuando pasen los años, ojalá nos recuerden por lo que hicimos por este hermoso municipio. Arrancamos con mucho trabajo y vamos a seguir recorriendo cada colonia que aún nos falta por llegar”, expresó.

En entrevista, el alcalde también se refirió al premio internacional de Excelencias Turísticas otorgado en FITUR Madrid a la Gran Cabalgata de Sabinas, destacando que este logro es resultado del esfuerzo colectivo.

“Toda Sabinas es parte de la Cabalgata. Hay quienes la organizan, pero sin la calidez de la gente no se habría convertido en una de las mejores fiestas de México. Este premio internacional es esfuerzo de muchas personas, pero sobre todo de la ciudadanía sabinense, que es muy cálida”, señaló.

De igual manera, Chano Díaz anunció que próximamente se rendirá un homenaje especial a las mujeres que formaron parte de la fundación de Sabinas, reconociendo su valentía y aportación histórica.

“En los registros siempre se mencionan nombres de hombres, pero ¿dónde están esas mujeres que también se arriesgaron, que viajaron en carretón, que vivieron a las márgenes del río con carencias y fueron parte fundamental de que Sabinas existiera? Ese homenaje se concretará más adelante con placas honoríficas; ya se está trabajando con las familias”, afirmó.

Con esta Sesión Solemne, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de honrar la historia, reconocer a quienes forjaron Sabinas y seguir construyendo un mejor municipio, con trabajo constante y cercanía con la gente.