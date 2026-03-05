En su aniversario, el PRI Coahuila refrenda su compromiso de seguir cumpliendo.- Carlos Robles

Destaca presidente del Partido cercanía con la gente y sus causas

Saltillo, Coahuila.- Al llegar a su aniversario, en Coahuila “hay PRI para rato”, manifestó el presidente de ese instituto político, Carlos Robles Loustaunau, al afirmar que el trabajo, la cercanía y los resultados del priismo coahuilense son su mejor carta de presentación ante la ciudadanía.

En el marco del aniversario número 97 del Partido Revolucionario Institucional, Robles Loustaunau señaló que en Coahuila el PRI no son solo unas siglas, sino un equipo conformado por mujeres y hombres comprometidos que trabajan todos los días para construir un mejor estado y un mejor país, siempre del lado de la gente y sus causas.

Destacó que a lo largo de casi un siglo de historia, el PRI ha sido fundamental en la construcción de México, al impulsar la creación de instituciones sólidas que dieron estabilidad, desarrollo y rumbo al país, consolidando avances en materia social, educativa, económica y democrática.

“Ser priista en Coahuila es sinónimo de trabajo, de cercanía con la gente, de transparencia y de resultados”, afirmó el dirigente estatal, al subrayar que el partido ha sabido renovarse y mantenerse atento a las necesidades reales de la ciudadanía.

Carlos Robles aseguró que el PRI en Coahuila es el partido de la paz y la seguridad, del desarrollo económico y de la calidad de vida, condiciones que hoy distinguen al estado a nivel nacional, y destacó que la confianza ciudadana ha permitido al tricolor gobernar el 90 por ciento de la población coahuilense, a través de alcaldes y diputados que trabajan con sentido social y compromiso permanente.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como el mejor gobernador, al encabezar un gobierno cercano y con resultados en materia de seguridad, empleo e infraestructura.

Finalmente, el presidente del PRI en Coahuila reiteró:

“En Coahuila, gracias al trabajo y los resultados, ¡hay PRI para rato!”