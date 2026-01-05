EN ESTE 2026 SEGUIREMOS INSPIRANDO A COAHUILA: PAOLA RODRÍGUEZ

Saltillo, Coah.- La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, dio a conocer que durante este 2026 se seguirán potencializando los proyectos más sensibles para las familias coahuilenses, tal y como se ha hecho en los primeros dos años de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La presidenta honoraria de Inspira, resaltó que gracias al trabajo de de todo el gran equipo de esta oficina y en sinergia con las diversas dependencias estatales, se está fortaleciendo la atención de la salud mental dentro de los hospitales, acercando apoyo profesional y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Se ha habilitado en todos los hospitales generales protocolos específicos para la atención de urgencias psiquiátricas.

A través del Código Mariposa, señaló, se brinda acompañamiento y un trato digno a madres, parejas y familias que enfrentaron la pérdida de su bebé durante el embarazo, el parto o poco después de nacer.

Se rehabilitan las instalaciones y los servicios del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME).

Se han realizado sesiones de autocuidado para personal de salud en formación, en las que participaron mil 189 jóvenes.

De la misma manera, se implementó materia educativa SER+ desarrollo socioemocional, que se incluye en todos los niveles educativos y busca fortalecer el desarrollo integral de las y los estudiantes, a través del desarrollo de habilidades socioemocionales.

“Con esta materia fortalecemos habilidades como el autocontrol, la empatía, la colaboración, la toma de decisiones y la resiliencia.

Además, ayuda a identificar de manera temprana, a quienes presentan señales de alerta para que reciban atención psicológica oportuna y efectiva”, señaló Paola Rodríguez.

Agregó que en la primera etapa se han beneficiado al 50 por ciento de las escuelas de educación básica del estado, más de 12 mil 875 docentes, y 250 mil niñas, niños y adolescentes.

Agregó que, convencidos de que el inglés abre puertas y multiplica las oportunidades para niñas, niños y jóvenes, se implementó el programa Level Up, con el que se fortalece la clase de inglés a las escuelas de todos los niveles de Coahuila, para que su futuro sea cada vez más brillante.

Level Up comenzó a aplicarse en el ciclo escolar 2025-2026, y entre otras cosas, ha llevado el aprendizaje del idioma inglés a 12 municipios donde antes ninguna escuela tenía clases de inglés.

Con este programa se han visto beneficiados más de 370 mil 680 alumnos de mil 110 escuelas, además de mil 506 docentes.

Asimismo, con el programa Mujeres Echadas Pa’delante, más de seis mil mujeres cursan preparatoria abierta y universidad, en 23 municipios y 4300 universidad de 38 municipios. Además, quienes así lo solicitan, reciben acompañamiento psicológico.

59 mujeres de tres centros penitenciarios, están también cursando bachillerato y licenciatura.

Desde Inspira, se capacita a mujeres emprendedoras con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos, para hacer crecer sus negocios.

Desde Inspira se ha ayudado a potencializar los proyectos más sensibles del Gobierno del Estado, y construyendo en equipo, va por más niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias beneficiadas, para poder mejorar su calidad de vida.