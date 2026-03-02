En equipo con la sociedad civil y la IP, el DIF Coahuila llevará a cabo 3 juegos con causa a beneficio de la niñez

Saraperos de Saltillo, Algodoneros de la Unión Laguna y Acereros de Monclova suman esfuerzos con el DIF Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Con el firme compromiso de priorizar el cuidado y la atención integral de niñas, niños y adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado De Coahuila de Zaragoza, llevará a cabo los “Juegos con Causa 2026”, una iniciativa deportiva con sentido social que busca transformar vidas a través del acceso a tratamientos médicos especializados.

En un esfuerzo solidario, los tres equipos profesionales de béisbol de Coahuila, Saraperos, Acereros y Algodoneros se unen a favor de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, sumándose a los Juegos con Causa, demostrando que el deporte también transforma vidas.

Al respecto, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas.

“Invitamos a toda la población a sumarse a esta noble causa. Cada boleto representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva puedan acceder a una cirugía que cambiará su vida para siempre. Hoy más que nunca, necesitamos de la solidaridad de todas y todos para seguir construyendo historias de esperanza”, destacó.

Actualmente, en el estado existe una lista de espera de aproximadamente 30 niñas y niños diagnosticados con discapacidad auditiva que requieren una cirugía de implante coclear o de conducción ósea, cuyos costos oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos, dependiendo de cada caso.

Ante esta necesidad, el DIF Coahuila impulsa este esfuerzo solidario, cuyos recursos recaudados serán destinados de manera directa a beneficiar a quienes más lo necesitan, brindándoles la oportunidad de escuchar, comunicarse y desarrollarse plenamente.

Como parte de esta noble causa, se llevarán a cabo tres emocionantes encuentros de béisbol:

En Monclova el martes 24 de marzo, en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, se enfrentarán los Saraperos de Saltillo contra los Acereros de Monclova.

En Torreón el sábado 28 de marzo en el Estadio Revolución, se disputará el encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Algodoneros de Unión Laguna y en Saltillo el domingo 29 de marzo en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero, se enfrentarán los Algodoneros de Unión Laguna y los Saraperos de Saltillo.

La venta de boletos para el encuentro en Saltillo estará disponible a partir del lunes 23 de febrero a través de la plataforma Boleto Móvil y en taquillas del estadio.

En Torreón podrán adquirirse en las Oficinas Administrativas del Estadio Revolución y en la Coordinación DIF Coahuila Región Laguna.

En Monclova estarán disponibles en FuriazulTicket.com y en taquillas del estadio.

Asimismo, para los tres juegos, los boletos podrán adquirirse en taquilla una semana previa a cada encuentro.

DIF Coahuila hace un llamado a la ciudadanía para que sea parte de esta gran causa y disfrute de los encuentros más emocionantes de béisbol, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Sumarse es escuchar el futuro de nuestras niñas y niños.