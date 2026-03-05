En Coahuila trabajamos todos los días por el bien de las mujeres: Manolo

Saltillo, Coahuila.- En el marco de la conmemoración del día Internacional de la Mujer, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, así como Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF estatal, presidió la sesión del Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se presentaron los avances de la Estrategia Integral Mujeres Coahuilenses.

“En Coahuila el 8M es una causa con la que se tiene un compromiso permanente. Junto con un gran equipo, trabajamos todos los días en proyectos, programas y obras que impulsan la igualdad, la seguridad y el desarrollo de las mujeres coahuilenses.

Hoy participamos en la sesión de los Sistemas Estatales para la Igualdad y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde revisamos avances y fortalecimos la estrategia integral en favor de ellas. Seguiremos construyendo un estado con más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices. Porque cuando una mujer avanza, Coahuila avanza pa’ delante pasos de gigante”, destacó el gobernador.

En esta ceremonia, el Mandatario estatal reiteró su compromiso con todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro Estado, “que sepan que estamos al cien por ciento con ellas, que no duden en contar con nosotros y que tengan la certeza que todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias.

La Estrategia Integral Mujeres Coahuilenses tiene objetivos muy claros: identificar, visibilizar y atender las demandas de las mujeres; promover acciones para que vivan seguras; e impulsar su empoderamiento y acceso a mejores oportunidades.

Esta estrategia está construida sobre cinco ejes: Mujeres Felices y Empoderadas; Mujer-Es Familia; Mujeres Seguras; Mujer y Estado de Derecho; y Mujer y Justicia

Manolo Jiménez recordó que en campaña se comprometió a ser el gobernador de las mujeres, y que, gracias a un gran trabajo en equipo, en donde además hay voluntad e inversión, se le está cumpliendo a las mujeres de Coahuila.

Agradeció a Paola Rodríguez, a Liliana Salinas, a Mayra Valdés y a todas y todos por el gran trabajo que se está haciendo en favor de las mujeres de nuestro estado.

“Con este gran equipo estamos teniendo grandes resultados para las mujeres de Coahuila. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias al poder legislativo y al poder judicial; gracias a las alcaldesas y a los alcaldes así como a todas las organizaciones: la unión, hace la fuerza”, mencionó.

Recalcó que su administración seguirá trabajando con muchos proyectos, programas y obras a favor de las mujeres de Coahuila, y pidió cerrar filas para ir disminuyendo los indicadores.

“Es importante que para todo este tipo de causas sigamos trabajando en equipo, sigamos trabajando en coordinación. Hay toda la voluntad de entrarle al cien por ciento”, expresó, al tiempo de destacar que hoy Coahuila es ejemplo nacional en las acciones que se hacen a favor de las mujeres, y que por eso es muy importante seguir reforzando este gran proyecto integral.

Manolo Jiménez puntualizó que en Coahuila queremos más mujeres empoderadas, más mujeres realizadas, más mujeres seguras y más mujeres felices, porque con las mujeres de Coahuila este Estado va para adelante, a pasos de gigante.

Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira, informó de los resultados de esta estrategia en el eje Mujeres Felices y Empoderadas, en donde destacó, entre otras acciones, que dentro del programa Mujeres Echadas Pa’delante, en los últimos dos años, tres mil 314 mujeres ya terminaron su preparatoria y que hoy la están cursando más de mil más.

Además, cuatro mil 300 están cursando su licenciatura, y 59 mujeres privadas de la libertad hoy también tienen una oportunidad de estudiar.

Se han brindado más de siete mil 300 atenciones psicológicas con el programa “Lo que sientes importa”; se han realizado las campañas permanentes de las brigadas Estar Bien y Revísate a Tiempo, para el cuidado de la salud de la mujer, en coordinación con la secretaría de la Salud.

“En Coahuila las mujeres caminan para adelante. Desde el Gobierno del Estado vamos a seguir abriendo puertas, generando oportunidades y acompañándolas en cada paso; porque cuando una mujer avanza, Coahuila avanza con ella”, expresó Paola Rodríguez.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, explicó los avances y resultados del eje Mujer-Es Familia, al destacar las acciones que se han realizado para beneficiar a alrededor de 40 mil mujeres con servicios y apoyos para su inclusión social; o las más de 47 mil acciones en el programa integral de atención, Inclusión y Vida Independiente para las Personas con Discapacidad; el fortalecimiento de centros para personas mayores y prevención del trabajo infantil; la puesta en marcha del programa Vive Libres Sin Drogas, con la finalidad de disminuir la violencia, vulnerabilidad y proteger la salud mental.

Asimismo, Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres, informó sobre los avances y resultados en el eje Mujeres Seguras; la diputada Luz Elena Morales Núñez hizo lo propio en el eje Mujeres y Estado de Derecho; y la magistrada María Eugenia Galindo Hernández informó sobre las acciones en el eje Mujer y Justicia.

Mayra Lucila Valdés González secretaria de las Mujeres, reconoció que en Coahuila se avanza con paso firme, construyendo políticas públicas con perspectiva de género, fortaleciendo redes de apoyo y consolidando mecanismos institucionales que protegen y promueven los derechos de todas las mujeres.

Comentó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido enfático en que el desarrollo de Coahuila solo puede entenderse si las mujeres viven libres de violencia, con oportunidades reales y con condiciones de igualdad.

“Las mujeres de Coahuila no estamos solas, tenemos un gobernador aliado que su compromiso se ve todos los días con instituciones que trabajan por nosotras, pero, sobre todo, tenemos un gobierno que reconoce nuestro valor, nuestra fuerza y nuestra capacidad de cambiar el entorno donde vivimos”, expresó Mayra Valdés.