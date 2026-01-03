EN COAHUILA TENEMOS A LOS MEJORES POLICÍAS DE MÉXICO: MANOLO JIMÉNEZ

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que los indicadores en materia de seguridad de Coahuila son un reflejo de tener a los mejores policías del país

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 02 de enero de 2026.- En el marco del Día Internacional del Policía, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, indicó que el Estado cuenta con los mejores elementos de seguridad del país, y gracias a ello se cuenta con los mejores indicadores en la materia.

“En Coahuila tenemos a los mejores policías de México. En coordinación con todas las instituciones de seguridad blindamos permanentemente nuestro estado. ¡Muchas gracias por todo!”, señaló el gobernador

El mandatario estatal señaló que una de las fortalezas del Modelo Coahuila, que nos diferencia con la gran mayoría de los estados del país, es la fuerza y la valentía que tienen los elementos municipales y estatales, quienes son los primeros respondientes ante cualquier situación.

“Este es uno de los factores que hacen fuerte a Coahuila, tener elementos locales fuertes que le entren con todo a todo tipo de delitos: sin duda, parte del éxito del modelo Coahuila es porque tenemos a la mejor policía de México”, destacó.

Recordó que gracias a ello Coahuila se posiciona como el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México, además de contar con municipios muy seguros.

Jiménez Salinas destacó que en Coahuila se fortalece el modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, ofreciendo las mejores condiciones a los elementos de seguridad del Estado, quienes trabajan en conjunto con las fuerzas municipales, la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Manolo Jiménez destacó que en Coahuila se privilegia los buenos sueldos a los elementos de seguridad, así como la capacitación y entrega de equipamiento y armamento.

Reiteró que en su gobierno se mantendrá la seguridad como una prioridad mejorando la infraestructura de las instituciones de seguridad, con la adquisición de más vehículos tácticos y el incremento gradual de los elementos de seguridad del Estado.