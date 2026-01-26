EL MARTES 27 DE ENERO SE SUSPENDEN CLASES EN LAS REGIONES NORTE, CARBONÍFERA Y CENTRO-DESIERTO

ANTE PRONÓSTICO DE PC SOBRE CONTINUACIÓN DE LA PRESENCIA DE MASA DE AIRE

POLAR

En las region Sureste se recorre el horario para entrar a las 9:00 hrs

Saltillo, Coahuila; 26 de enero de 2026.- La Secretaría de Educación de Coahuila da a conocer que, de acuerdo a la información que emiten las autoridades de Protección Civil, en la que se indica que continuará la presencia de una masa de aire polar en diversas regiones del estado y considerando los riesgos que se pueden presentar, se informa que para el martes 27 de enero de 2026 se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del estado.

Para la region Sureste, en esta misma fecha, se recorre el horario de entrada a clases presenciales de los niveles de primaria y secundaria para las 09:00 horas. Para la region Laguna se operará con normalidad.

Dichas medidas se emiten con la finalidad de salvaguardar el bienestar físico del alumnado, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo.

En el caso de las escuelas particulares se aplicarán sus propios criterios, manteniendo comunicación cercana al respecto con sus alumnos y padres de familia.

Se invita a la comunidad educativa a atender las recomendaciones de la página oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y de Protección Civil.