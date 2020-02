(CNN) — Las redes sociales de China se llenaron de ira después de la noticia de la muerte del médico denunciante Li Wenliang.

Los temas “El gobierno de Wuhan le debe una disculpa al Dr. Li Wenliang” y “Queremos libertad de expresión” rápidamente se convirtieron en tendencia en la plataforma similar a Twitter de China, Weibo. Cada uno tuvo decenas de miles de visitas antes de desaparecer de la plataforma altamente censurada.

Otro tema, llamado “Quiero libertad de expresión”, había generado 1,8 millones de visitas hasta la madrugada del viernes, hora local.

The two trending topics censored by Weibo tonight:

# Wuhan government owes Dr. Li Wenliang an apology #

# We want freedom of speech #

Both had tens of thousands of views before disappearing into this dark night. pic.twitter.com/LHEMsbn02I

— Nectar Gan (@Nectar_Gan) February 6, 2020