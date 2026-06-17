Macron reivindica que la cumbre del G7 confirma la vuelta de Trump al consenso sobre la guerra en Ucrania

(EUROPA PRESS) –

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado este miércoles que la cumbre del G7 ha consolidado la vuelta de Estados Unidos a la posición común sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, ha constatado que no existe voluntad de Rusia de cesar la guerra y, en cambio, ha apoyado seguir respaldando militarmente a Kiev.

“Lo que permitió encauzar el conjunto de las conversaciones fue, en el fondo, una resincronización, una reconvergencia y una cooperación de todos en nuestro enfoque respecto a Ucrania y en los principios que figuran en nuestro texto común. Y eso es algo muy positivo”, ha afirmado el mandatario galo en rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de las potencias mundiales en Évian, Francia.

Según ha indicado Macron, el propio líder estadounidense ha constatado la negativa de Rusia a entablar una “discusión sincera” para frenar la guerra y la “imposibilidad de avanzar sobre bases de negociación que no son aceptables” y tras incidir en que el grupo apoya la integridad territorial ucraniana, lo que se percibe como una negativa a que se obligue a Kiev a ceder territorios.

“El presidente Trump, como todos nosotros, simplemente constató que no existía una voluntad seria por parte de Rusia”, ha dicho, así, sin querer entrar en si la cumbre establece un antes y un después, si ha reconocido que Ucrania atraviesa un “momento decisivo”.

Así, ha puesto de relevancia que el G7 al completo ha confirmado su intención de aumentar el apoyo a Ucrania y elevar la presión sobre Rusia.

“Todos afirmamos que debemos mantener este rumbo. Eso sí constituye un verdadero cambio respecto a los últimos meses. No por parte de los europeos, sino por parte de los miembros del G7 y de todos aquellos que están llamados precisamente a apoyar a Ucrania”, ha resumido.

En las conclusiones de la cumbre, los líderes del G7 se comprometieron a “aumentar la presión” sobre la “economía de guerra rusa” a través del refuerzo de sus sanciones al gas y petróleo de Moscú, produciéndose así un giro con respecto a la oposición de Washington de señalar a Rusia en una declaración del G7 con motivo del tercer aniversario de la invasión en 2025, lo que generó grietas en el bloque.