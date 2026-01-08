DIF COAHUILA FORTALECE SU COMPROMISO CON LAS FAMILIAS EN ESTE 2026

Saltillo, Coahuila; 05 de enero de 2026.- Con una visión centrada en el bienestar integral de las familias coahuilenses, el DIF Coahuila refrenda su compromiso social y anuncia que el 2026 será un año de mayor fortalecimiento a sus programas, estrategias y servicios, enfocados en la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento cercano a quienes más lo necesitan.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que se impulsaron acciones clave que sentaron bases sólidas para seguir avanzando en la construcción de entornos más sanos, seguros y solidarios, y que sus resultados representan un esfuerzo colectivo y un compromiso permanente con las familias del estado.

“Cada acción que emprendemos tiene como centro a las personas. El 2026 llegará con más apoyo, más cercanía y más oportunidades para las familias coahuilenses. Seguiremos fortaleciendo nuestros programas, ampliando la cobertura y trabajando con sensibilidad y responsabilidad social para que nadie se quede atrás”, expresó.

Entre estas acciones destaca el arranque del programa multi anual “Vive Libre Sin Drogas”, diseñado para fortalecer la prevención y el combate a las adicciones, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo estilos de vida saludables y decisiones responsables.

Asimismo, se puso en marcha la estrategia Impulsores de Paz, orientada a fomentar el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo la cohesión social y la convivencia armónica en comunidades, escuelas y familias.

En materia de atención familiar, se pusieron en operación cinco nuevos Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), alcanzando un total de 33 en todo el estado, consolidando estos espacios como puntos clave de acompañamiento y orientación integral.

Como parte del fortalecimiento a la atención de las mujeres, se inauguró el Centro de Atención a Mujeres en Saltillo, un espacio especializado que ofrece atención integral a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, reafirmando el compromiso institucional con una vida libre de violencia y con el acceso a servicios dignos y especializados.

La atención a las personas adultas mayores fue otro eje prioritario. A través del Centro Estatal de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores y los 84 centros de atención integral distribuidos en todas las regiones del estado, se benefició a miles de personas adultas mayores, promoviendo un envejecimiento activo, digno y con bienestar.

En favor de las personas con discapacidad, el DIF Coahuila ofreció servicios de traslado, además de otorgar servicios en los centros de rehabilitación del estado. De igual manera, se entregaron apoyos a personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias, entre ellos miles de aparatos funcionales, lentes, prótesis externas de mama, auxiliares auditivos, miles de cirugías de cataratas, así como apoyos en medicamentos, pañales y otros insumos esenciales.

En el ámbito alimentario, a través del Programa de Alimentación Escolar, en sus dos modalidades, se benefició a miles de alumnas y alumnos con la entrega de desayunos, contribuyendo a una mejor nutrición y al desarrollo integral de la niñez coahuilense.

Con una visión de futuro clara y un trabajo constante, el DIF Coahuila avanza hacia el 2026 con el firme propósito de seguir construyendo un estado más justo, solidario e incluyente, donde el bienestar de las familias sea siempre la prioridad.