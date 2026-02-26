Detona Manolo súper becas universitarias y créditos para jóvenes emprendedores

Inauguran la serie de congresos juveniles “300 Pa’delante”, que se celebrarán en todas las regiones de Coahuila

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 25 de febrero de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto a Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, inauguraron el Congreso “300 Pa’delante”, evento que reúne a jóvenes estudiantes líderes de la comunidad, y que se realizará en cada una de las regiones de nuestro estado.

“Junto con mi esposa Paola Rodríguez y cientos de jóvenes de la región Sureste, arrancamos 300 Pa’Delante, el mejor Programa de Liderazgo Juvenil en el Estado, organizado por Inspira Coahuila. Este es un espacio creado para que nuestros jóvenes fortalezcan su liderazgo y se preparen para su vida profesional. En este congreso aprovechamos para anunciar los programas de becas estudiantiles, superbecas universitarias y créditos para emprendedores. Pronto estaremos en todas las regiones de Coahuila. En equipo con los jóvenes, vamos con todo”, destacó el gobernador.

El objetivo de estos congresos es el de potencializar el liderazgo, emprendimiento, cultura, deporte, innovación y salud mental de la juventud coahuilense.

Durante este mes de febrero y marzo se llevarán a cabo ocho congresos en las diferentes regiones del estado, con dos mil 400 jóvenes universitarios de 18 a 24 años,

El gobernador Manolo Jiménez brindó un mensaje de apertura de este congreso, en el que alentó a las y los jóvenes a asumir con pasión y responsabilidad su presente y su futuro, para ser agentes de cambio y líderes en sus respectivas comunidades y ámbitos de trabajo.

“Ejercer un liderazgo conlleva sacrificios y adversidades”, expresó, y abundó que en Coahuila se tiene muy claro que apoyar a nuestros jóvenes, es invertir en el presente y en el futuro de Coahuila.

Jiménez Salinas comentó que la grandeza de un Estado está en sus jóvenes.

Además, anunció que, como parte de los proyectos estratégicos de su gobierno para jóvenes, se impulsan las superbecas Internacionales y estímulos económicos, así como los créditos con tasas preferenciales para los jóvenes emprendedores.

Expresó que, para su gobierno, el trabajar por la calidad de vida de las familias es lo más importante, y que, sin duda, Coahuila es de los mejores estados para vivir con nuestras familias.

“Y la clave por la que estamos así es porque trabajamos en equipo entre todas y todos”, mencionó.

Reiteró su compromiso para continuar impulsando acciones, proyectos y programas para generar más y mejores oportunidades para las y los jóvenes de todo Coahuila.

Acompañaron al gobernador en este arranque del Congreso 300 Pa’delante, Ana Karen Sánchez Flores, presidenta municipal de Arteaga; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Cecilia de la Garza Martínez, directora general de Inspira Coahuila.

