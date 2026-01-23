Detienen en México al exatleta olímpico reconvertido a jefe del narcotráfico Ryan Wedding

(EUROPA PRESS) –

El director del FBI, Kash Patel, ha anunciado este viernes el arresto en México de Ryan Wedding, antiguo atleta olímpico reconvertido a jefe de la droga hasta el punto de haber estado incluido en la lista de los más buscados de Estados Unidos.

Patel ha detallado que Wedding, quien participó en el equipo canadiense de snowboard en Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, fue detenido en México en la noche del jueves y está siendo ya trasladado a Estados Unidos.

“Gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial, esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI capturaron oficialmente a nuestro sexto fugitivo más buscado del último año”, ha destacado Patel en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del FBI ha señalado que Wedding habría estado escondido durante más de una década en México, desde donde “dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas” con la que habría enviado “cientos de kilos de cocaína” hacia Estados Unidos y Canadá como miembros del Cártel de Sinaloa.

“Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Agradecemos especialmente a nuestros extraordinarios socios en México, quienes facilitaron esta operación”, ha destacado Patel, mencionando, entre otros altos funcionarios, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Wedding, de 44 años, estaba en busca y captura por delitos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y asesinato. Pesaba sobre él una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Ahora, será trasladado a Estados Unidos “donde se enfrentará ante la Justicia”, ha señalado, la fiscal general Pam Bondi.

En 2010 fue detenido y enviado a prisión durante cuatro años por intentar enviar 24 kilos de cocaína a Canadá desde la ciudad californiana de San Diego. Sin embargo, un año después fue enviado y deportado a su país.

La detención ha tenido lugar durante la visita de Patel a México, donde se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien destacó que director del FBI ha regresado a Estados Unidos con “dos objetivos prioritarios”.

Se trata de “una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas”, cuyo nombre aparece en la lista de los diez más buscados por el FBI y de “un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos”.