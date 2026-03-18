Detenido en Polanco alias ‘Lobo Menor’, acusado por el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la detención, gracias a las policías colombiana y mexicana, de Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

“Como resultado de la operación ‘Jericó’, realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, en el sector de Polanco en Ciudad de México“, ha señalado en redes sociales, donde ha destacado la “ayuda” de la Policía de Colombia para la detención de Aguilar.

El mandatario ha destacado la “ayuda” de la Inteligencia colombiana para el operativo en México que ha dado con ‘Lobo Menor’, a quien ha descrito como “máximo cabecilla del GAO Los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias ‘Iván Mordisco’ y los carteles mexicanos”.

El detenido, acusado también por el asesinato de Villavicencio en plena campaña electoral a la Presidencia de Ecuador en 2023, tenía una orden de extradición en su contra, ha apuntado Petro, que ha indicado que “con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia, donde se le dio captura”, antes de ser trasladado a Ecuador.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, ha subrayado el presidente colombiano.

El operativo ha sido confirmado poco después por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien ha destacado en redes sociales los “trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional” para detener a ‘Lobo Menor’ en el país norteamericano, donde ha sido identificado como “Juan Carlos N, líder del grupo delictivo Los Lobos con presencia en Ecuador”.

El dirigente mexicano ha manifestado en el mismo mensaje su agradecimiento a la Policía de Colombia “por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador”. “Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, ha destacado.