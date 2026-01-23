Detenido en Michoacán El Botox, objetivo prioritario y presunto responsable del asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha informado de la captura de César Sepúlveda Arellano, supuesto líder de una red de sicarios en la mira del Gobierno mexicano.

El Gabinete de Seguridad ha logrado capturar al que lleva siendo uno de sus objetivos prioritarios desde el pasado octubre. El secretario Omar García Harfuch ha anunciado este jueves la detención de César Sepúlveda Arellano, alias el Botox, en Michoacán. El detenido es el supuesto líder de una red de sicarios y extorsionadores del grupo criminal Los Blancos de Troya y el presunto autor intelectual del asesinato del empresario de cítricos Bernardo Bravo.

Harfuch ha detallado que el operativo para capturar al Botox ha requerido de elementos de la Marina, de la Defensa, de la Secretaría de Protección Ciudadana federal y local y de la Fiscalía de Michoacán. “Este sujeto es responsable de extorsión a limoneros, de extorsión a otros productores, y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, el lamentable homicidio de Bernardo Bravo”, ha indicado en rueda de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum desde Puebla. El detenido, capturado en el poblado de Santa Ana Amatlan, municipio de Buenavista, tenía un total de siete órdenes de captura locales en su contra, la última por el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. También tenía órdenes de aprehensión a nivel federal, la mayoría por extorsión agravada, homicidio calificado y en tentativa. Por ello, una vez esposado, fue trasladado en helicóptero hasta Ciudad de México.Trump anuncia que ha vuelto a hablar con María Corina Machado: “Me gusta mucho”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha celebrado la captura. “Estamos con esta detención haciendo justicia a Bernardo Bravo y a otros”, ha destacado. Bedolla ha recordado que Sepúlveda es requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por él. El fiscal estatal, Carlos Torres, ha detallado que seguían al Botox a través de su teléfono, por el que observaron los movimientos del día del asesinato de Bravo el 19 de octubre, cuando se reunió con él al sur de Apatzingán. Pese a la captura del cabecilla del grupo, la investigación para cercar la actividad de los Blancos de Troya continúa, ha indicado el gobernador. De momento, han desmantelado algunos bloqueos de camioneros en las carreteras de Apatzingán, una reacción a la captura del líder criminal. Las fuerzas federales siguen patrullando la zona con vehículos y helicópteros para evitar más respuestas.

Sepúlveda llevaba en la mira de las autoridades desde que el asesinato de Bravo, seguido unos días después por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Mazo, desvelaran por enésima vez la crisis de seguridad que vive Michoacán, tierra de producción agrícola. Ambos hombres habían denunciado el abandono de las autoridades y la presión de los grupos criminales que, aliados o en disputa con las pequeñas mafias locales, tiene secuestrado al campo con cuotas por kilo de producto cosechado que no paraban de subir. El rugido de indignación del Movimiento del Sombrero, el proyecto regional de Mazo que pasó a la primera línea de la política mexicana como imán para los desencantados con el oficialismo, motivó el despliegue de seguridad que ha sitiado al Estado desde entonces. Y El Bótox estaba en el centro de la caza de criminales.