Detenido el conductor del tren Interoceánico que descarriló en el sur de México en diciembre dejando 14 muertos

Las autoridades de México han detenido al conductor del tren Interoceánico que descarriló en el estado de Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, dejando 14 víctimas mortales y casi un centenar de heridos, un accidente vinculado a una serie de excesos de velocidad, según ha revelado este martes la Fiscalía, que ha afirmado que el funcionamiento del tren y de sus sistema de frenos era el “adecuado” y la vía estaba en buen estado.

Felipe de Jesús ‘N’, identificado como el maquinista del tren siniestrado, fue arrestado este lunes, según ha informado a partir del Registro Nacional de Detenciones el diario ‘El Sol de México’, que ha recibido la confirmación del secretario general de la Sección 13 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, Reynel Chiñas.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, ha preferido no aludir a la detención en un discurso ante la prensa celebrado este martes, si bien ha detallado las posibles razones del siniestro a partir de los datos obtenidos de la caja negra de la locomotora.

En su intervención, Godoy ha señalado que “el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado”. “Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida en ese punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido”, ha alertado.

La magistrada ha afirmado también que la información de la caja negra prueba que “el funcionamiento del tren era el adecuado” y que “el sistema de frenado funcionaba adecuadamente”, así como “no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y la subestructura ferroviaria”.

Alertando al tiempo de la gravedad del exceso de velocidad en un tren, Godoy ha subrayado que “las personas directamente responsables de la operación del tren” debían “cumplir y observar las reglas correspondientes, lo que (…) no sucedió”.

“Derivado de lo anterior, a la luz de los hechos, esta Fiscalía ha determinado ejercer acción penal”, ha anunciado, antes de precisar que tanto la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía como las fiscalías involucradas “llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”.

El anuncio ha llegado un mes después de que 14 personas murieran y 98 resultaran heridas por el descarrilamiento de la locomotora principal del tren de pasajeros Interoceánico a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca. El convoy transportaba entonces a 250 individuos, nueve de ellos pertenecientes a la tripulación.