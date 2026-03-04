Da bienvenida Gobernador a 384 nuevos elementos de la policía y fiscalía del estado

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia de graduación interinstitucional de cadetes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos que llegan a fortalecer el modelo de seguridad y el blindaje de nuestra entidad.

“Me dio mucho gusto acompañar en su graduación a 384 jóvenes valientes y patriotas que se incorporan a la Policía Estatal y Fiscalía del Estado para ayudarnos a seguir haciendo de Coahuila uno de los lugares más seguros de México para vivir con nuestras familias. Gracias por su solidaridad y felicidades por cumplir con su academia, les deseo el mayor de los éxitos en en esta nueva encomienda. Cuenten conmigo siempre. Recuerden que aquí en Coahuila la seguridad la construimos y fortalecemos todos los días, trabajando en equipo, con voluntad y acciones contundentes”, destacó el gobernador.

Así mismo, resaltó que Coahuila es un estado de instituciones fuertes, por eso estamos blindados, por eso se han logrado los indicadores de seguridad que tiene el estado.

Manolo Jiménez mencionó que en Coahuila tenemos un modelo de seguridad donde se trabaja con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; se trabaja de manera coordinada entre todas las instituciones federales, estatales y municipales, y destacó que son más de 10 mil los elementos se seguridad que laboran por todo Coahuila.

“Pero uno de los factores por los que somos fuertes, y por el que somos de los estados más seguros del país, es porque tenemos a las y los mejores elementos”, señaló.

Jiménez Salinas mencionó sentirse sumamente orgulloso de las fuerzas de seguridad de Coahuila, y que por eso contarán con todo el apoyo siempre de la administración estatal, “y por eso es importante que sigamos trabajado en la misma sintonía”.

De la misma manera, pidió a las y los graduados que sigan ayudando a blindar Coahuila, y abundó que en el tema de seguridad no se puede bajar la guardia.

“Yo los convoco a que sigamos trabajando unidos para, juntas y juntos, seguir construyendo la grandeza de este gran estado de Coahuila de Zaragoza”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública comentó que bajo la visión y liderazgo del gobernador Manolo Jimpenez Salinas, en Coahuila se ha consolidado y se tiene un modelo de seguridad que hoy es referente nacional.

Informó que hoy se integran 202 nuevos Policías Estatales y 48 elementos de la Policía de Acción y Reacción, mujeres y hombres preparados para proteger, servir y actuar con firmeza cuando la sociedad más lo necesita.

Además, destacó que hoy se fortalece también la Fiscalía General del Estado al incorporarse 57 nuevos ministerios públicos, 29 peritos y 48 agentes de la Policía de Investigación Criminal, piezas clave para que la seguridad se complemente con la procuración de justicia.

En conjunto son 384 nuevos elementos que se suman a las instituciones responsable de cuidar la paz, el orden y la seguridad de las y los coahuilenses.

Esto representa una inversión conjunta, solamente en capacitación, cercana a los 37 millones de pesos, destinados a su formación y profesionalización

“Hoy, al graduar esta generación, reafirmamos el compromiso del gobierno de Manolo Jiménez de tener un Coahuila seguro, en orden y con instituciones fuertes y coordinadas”, manifestó Hugo Gutiérrez.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, mencionó que la seguridad en Coahuila se ha logrado gracias a que todas las instituciones tienen un mismo objetivo, que es cuidar a las familias de Coahuila.

“Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, seguiremos cuidando a nuestro estado, porque la seguridad en Coahuila se construye juntos; porque la protección de nuestras familias se defiende juntos; y porque el futuro de Coahuila es entre todos”, expresó.

Desde el inicio de esta administración, el tema de seguridad ha sido prioritario, por lo cual se han destinado miles de millones de pesos en compra de vehículos, armamento equipamiento, cámaras de seguridad e infraestructura de seguridad como los 15 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército y la Marina, así como los arcos carreteros de seguridad en las diversas entradas del Estado

Acompañaron el gobernador en esta ceremonia, Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón; General de División E.M. Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar; General Brigadier E.M. Juan Carlos Quiros Muñoz, Comandante de la 6ta. Zona Militar; General Brigadier E.M. Omar León Arroyo, Comandante del Mando Especial de La Laguna; Felipe González Miranda, diputado local; magistrado José Ignacio Maynez Varela; Héctor Flores Rodríguez, Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; José Gerardo Villarreal Ríos, director general del Centro de Profesionalización acreditación, certificación y carrera; José Luis de la Peña Flores, rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad.