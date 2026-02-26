CONTINÚA APOYO A PRODUCTORES DE LA REGIÓN NORTE

Dan seguimiento al programa de concurrencia en la región Norte y entregan equipamiento a productores

Guerrero, Coahuila de Zaragoza; a 26 de febrero de 2026.-El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, encabezó en la Región Norte la entrega de equipamiento productivo como parte del seguimiento al Programa de Concurrencia, impulsado por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento estuvo acompañado por el alcalde de Guerrero, Mario Cedillo; el diputado Guillermo Ruiz; así como delegados de Mejora Coahuila, quienes refrendaron el compromiso de trabajar en coordinación para fortalecer al campo de la región.

El Programa de Concurrencia tiene como objetivo potenciar la productividad mediante la entrega de herramientas, maquinaria y equipamiento que permitan modernizar las unidades de producción agropecuaria, elevar su competitividad y mejorar los ingresos de las familias rurales.

Montemayor Garza destacó que este programa forma parte de la estrategia integral del Gobierno del Estado, para mantener el acompañamiento permanente a las y los productores, garantizando que los apoyos lleguen de manera directa y oportuna a quienes más lo necesitan.

“Seguimos trabajando en territorio, escuchando a nuestra gente y cumpliendo compromisos. El campo de la Región Norte cuenta con todo el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir avanzando con rumbo y resultados”, señaló.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer el desarrollo agropecuario en todas las regiones de Coahuila, impulsando oportunidades y bienestar para las familias del medio rural.