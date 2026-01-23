CONCLUYE LAURA JIMÉNEZ JORNADA DE TRABAJO EN VILLA DE PALAÚ CON LA ENTREGA DE TRES CALLES PAVIMENTADAS

Villa de Palaú, Coah.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez concluyó una intensa y productiva jornada de trabajo en la Villa de Palaú, donde realizó la entrega oficial de las calles Inglaterra, Aquiles Serdán y Mariano Abasolo, las cuales quedaron completamente pavimentadas y listas para su uso, mejorando de manera significativa la movilidad y la calidad de vida de las familias del sector.

Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado y en equipo con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, reafirmando el compromiso de seguir impulsando obras que generen bienestar y desarrollo para las y los habitantes del municipio.

Durante su visita, la alcaldesa también recorrió distintos puntos de la Villa de Palaú, dialogando con vecinas y vecinos y avanzando en la planeación de las próximas obras que se estarán realizando, siempre con cercanía, escucha y unidad con la ciudadanía.

“Seguimos trabajando de la mano de nuestra gente, construyendo un mejor Múzquiz con acciones que se traducen en resultados”, expresó Laura Jiménez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir transformando las comunidades y fortaleciendo la infraestructura urbana.