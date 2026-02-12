Con rumbo, equipo y confianza, nada nos detiene.- Álvaro Moreira

Agradece apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas

Rinde segundo informe de resultados ante vecinos del Distrito 16

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Al rendir su Segundo Informe de Actividades por el Distrito 16, el diputado local Álvaro Moreira Valdés recalcó que el PRI entiende que la política se construye caminando las colonias, escuchando y resolviendo, sin improvisaciones, pero con experiencia, compromiso y un alto grado de vocación de servicio.

Durante su mensaje, el legislador agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó que los resultados alcanzados son producto del trabajo en equipo entre los distintos órdenes de gobierno.

El informe se realizó ante la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Diego Rodríguez, subsecretario de Gobierno y Comunicación, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; así como Eduardo Medrano y Marimar Arroyo, dirigentes del Comité Municipal del PRI en Saltillo.

Asimismo, el diputado reconoció el respaldo de su familia, de los sectores y organizaciones del partido, así como de los coordinadores de sector Lupita Ramos, Sergio Ferriño y Ricardo Zertuche, además de coordinadores de zona y estructuras territoriales.

De manera especial, reconoció el trabajo de las presidentas de comité seccional, promotoras y activistas.

“Ustedes son el corazón del PRI en las colonias, caminan todos los días, escuchan, gestionan y no se rinden; si el PRI vive con fuerza en cada colonia, es por ustedes y si el Distrito 16 avanza, es porque ustedes nunca se rinden. Este informe también es suyo”, expresó.

Moreira Valdés subrayó que la rendición de cuentas es una responsabilidad permanente del servicio público y destacó que su labor se ha basado en la cercanía con la gente, la atención directa y la construcción de soluciones desde el territorio.

“En el PRI entendemos algo muy claro: la política se construye caminando las colonias, escuchando y resolviendo, aquí no hay improvisaciones; hay experiencia, compromiso y vocación de servicio”, dijo.

Señaló que los resultados se alcanzan mediante la unidad, coordinación y rumbo, condiciones que, aseguró, actualmente se viven en Coahuila.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, afirmó, el estado se ha consolidado como una entidad segura, con desarrollo y orden, donde se trabaja en equipo para proteger el presente y el futuro de las familias.

En el balance legislativo, el diputado explicó que su trabajo se ha guiado por tres ejes principales: legislación con sentido social, gestión directa y cercanía permanente con la ciudadanía.

En materia legislativa, resaltó la aprobación de reformas al Código Penal para fortalecer los mecanismos de denuncia y protección a niñas, niños y adolescentes, así como sanciones contra agresiones hacia docentes durante el desempeño de su labor.

Asimismo, promovió iniciativas para garantizar atención continua en bancos de sangre y plasma, además de exhortos a instituciones de salud para mejorar el abasto de medicamentos, vacunas y traslados médicos. También impulsó propuestas para fortalecer la atención integral, incluida la salud mental, de personas adultas mayores.

En temas de seguridad y prevención, destacó la aprobación de reformas para endurecer sanciones contra quienes provoquen incendios en centros de población, así como la Ley para la Prevención, Detección y Combate de Incendios Forestales en Coahuila. De igual forma, promovió acciones para reforzar la supervisión de establecimientos con venta de alcohol y el manejo de materiales inflamables.

En el rubro de gestión social, informó que, mediante el trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, se concretaron obras de rehabilitación de calles, mantenimiento de espacios públicos, reparación de luminarias, construcción y mejora de banquetas, así como la recuperación de plazas públicas.

Además, se realizaron brigadas de salud, jornadas de registro civil, asambleas de seguridad y campañas de vacunación para mascotas en distintas colonias del distrito.

En cuanto a programas sociales, destacó el crecimiento del comedor infantil de la Casa de Gestión, que actualmente atiende a 30 niñas y niños con alimentos, atención médica, psicológica, revisión visual y servicios básicos gratuitos.

Desde este espacio también se brindó atención médica, dental, psicológica y de optometría a más de mil 500 personas, además de la entrega de medicamentos y aparatos ortopédicos.

El legislador informó que, a través del Mercado de la Gente, se beneficiaron 8 mil 790 familias con productos básicos a bajo costo, mientras que con el programa Huevos del 16 se distribuyeron más de 25 mil tapas en colonias del distrito.

Asimismo, mediante el programa Básicos de la Limpieza se entregaron más de 89 mil litros de productos, mientras que el programa Tinacos de la Gente permitió que más de 7 mil familias mejoraran el almacenamiento de agua en sus hogares. Además, la Farmacia de la Gente ha permitido que miles de familias continúen sus tratamientos médicos sin afectar su economía.

Finalmente, Álvaro Moreira reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso del Estado y en territorio, para fortalecer políticas públicas que impulsen el desarrollo social, la seguridad y el bienestar de las familias de Saltillo y Coahuila.