Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), presentó la película francesa “En Buenas Manos”, que es un diálogo sobre la adopción y desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes en México.

El lugar de encuentro fue Cinépolis Cuatro Caminos, de esta ciudad, cuya Fundación también se suma a esta causa.

El objetivo del evento fue analizar los procesos de adopción de los hogares de acogimiento, así lo compartió la titular de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), María Teresa Araiza Llaguno.

“Hay que sensibilizar a quienes están en el sector público, privado y social, sobre todo a los jóvenes, con la finalidad de modificar conciencias”, dijo.

“Hay que evitarnos el adulto-centrismo y empezar con acciones a demostrar que los niños son sujetos de Derecho desde siempre”.

Esto es la crianza positiva, cuidar con amor: “Yo te diría que es poner en el centro a la niñez, reconocerle como sujeto de derechos, es decir, no se golpea, no se mata y no se humilla. El niño es una persona”.

La servidora pública invitó a los padres a escuchar a sus hijos, pues no son el futuro, son el presente, y si se quiere líderes, hay que poner atención a lo que tienen que decir ahora.

“Tenemos que explicar nuevas formas de crianza positiva, dedicar toda la paciencia como papás y mamás. Mucho depende de que ustedes estén tranquilos para el desarrollo de sus hijos”, apuntó.

Advirtió que para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad se deben hacer todos los esfuerzos legales, administrativos y humanos, sin dejar de lado el tema de la adopción.

Reconoció que además de la función que se ofrece en La Laguna, ya hubo otra en la Capital del Estado.

La película “En Buenas Manos” trata de Theo, quien acaba de nacer pero su madre desea entregarlo en adopción.

Por otro lado, Alice lleva casi 10 años intentando ser mamá sin ningún éxito. Los servicios sociales intentarán hacer que ambos se reúnan y formen una bonita familia.

Para quien desee conocer más de las estratégicas que se efectúan desde esta dependencia, pueden visitar la página de Facebook Sipinna Coahuila.

Al terminar la función se realizó una sesión de comentarios, preguntas y respuestas.

Otros que acudieron a esta función fueron José Hernández López, coordinador de ICOJUVE Laguna; Arturo Rangel Aguirre, coordinador de DIF Laguna; Érika Aguirre Rodríguez, directora de Adopciones de la PRONNIF Coahuila, y Judith Varela Ríos, jefa del Departamento del Centro de Evaluación VALPAR de la UA de C.

Así como jóvenes estudiantes de diversas preparatorias y universidades.