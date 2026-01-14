CON MEJORA COAHUILA VAMOS A IMPULSAR MÁS PROGRAMAS Y OBRAS SOCIALES: MANOLO

Créditos, empleo temporal, obras, becas, brigadas, apoyos alimentarios y económicos con una inversión de 5 mil millones de pesos

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció los diversos programas que se detonarán este 2026 a través de Mejora Coahuila y que en coordinación con las dependencias estatales, se realizarán programas y obras en los que se aplicarán 5 mil millones de pesos y que se destinarán a temas como el alimentario, obras y servicios, salud, educación, empleo, emprendimiento e infraestructura social,entre otros.

“Todo esto lo hacemos porque hay un firme compromiso con nuestra gente más vulnerable de Coahuila”, manifestó el Mandatario estatal.

Acompañado por Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; así como por titulares de diversas dependencias de la administración estatal, Manolo Jiménez

En el tema de empleo social y emprendimiento, comentó que se tiene un gran proyecto de créditos a micro y pequeños emprendedores, empresarios o comerciantes, que van de 10 mil pesos a 30 mil pesos, con cero por ciento de interés.

Además de créditos a medianos y grandes emprendedores, empresarios o comerciantes, que van de 300 mil pesos a dos millones de pesos, con tasa preferencial, cero por ciento en la apertura y meses de gracia para el pago de intereses.

Manolo Jiménez abundó que se tiene un proyecto de empleo para mujeres cuidadoras que están al cuidado de sus hijos o de algún familiar, que consiste en empleos temporales cerca de sus colonias, en donde trabajarán tres horas diarias aproximadamente, de lunes a viernes, y recibirán un ingreso para apoyar la economía de sus familias.

De la misma manera, se detonará un programa de empleo temporal abierto, en donde las labores serán de embellecimiento urbano, programa que se pondrá en marcha con las y los alcaldes de Coahuila que estén interesados.

“De igual manera tenemos un gran proyecto de autoempleo, donde se capacita a las mujeres en oficios como estilismo, repostería, manualidades”, dijo.

En la parte de Educación, manifestó que se detonará un programa de miles de becas en las primarias, secundarias y preparatorias. Agregó que en el caso se las universidades, se detonará la Superbeca Extranjera, que apoyará a aquellos estudiantes que tienen una oportunidad de irse a estudiar fuera del país.

Expresó que se continuará con el gran proyecto Mujeres Echadas Pa’delante, con becas al cien por ciento a mujeres que quieren estudiar la preparatoria y la universidad.

Jiménez Salinas destacó que en el tema deportivo, se creará un fondo extraordinario para apoyar a atletas de alto rendimiento que participan en eventos nacionales e internacionales, pensando principalmente en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles.

“En las escuelas seguimos con el apoyo con uniformes, con internet en escuelas rurales, con transporte escolar”, señaló, y destacó que se invertirán 500 millones de pesos en infraestructura para las escuelas.

En el tema de salud, Manolo Jiménez reiteró que se seguirá fortaleciendo el Gran Programa de Salud Popular, con los servicios que ofrece la tarjeta de la salud popular; con las caravanas de la salud, que han impactado en todos los municipios del estado; se seguirá invirtiendo en los 133 centros de salud en los que se ha aumentado de manera considerable el número de atenciones; así como se invertirán una gran cantidad de recursos para atender a nuestra gente con discapacidad.

Asimismo, informo que se comprarán 45 unidades Unedif, fundamental para la movilidad de las familias con algún integrante con discapacidad. Se seguirán fortaleciendo los centros de atención y se incrementarán los apoyos para este tema.

“En las Obras Sociales a Pasos de Gigante, viene un programa muy importante para todas las regiones del estado, de pavimentación y bacheo, agua y drenaje”, mencionó, al tiempo de informar que se fortalecerá el programa de escrituración.

En la parte de desarrollo rural, informó que se seguirá con los programas de semilla, con el programa genético, de barbecho, de tractores, de jornales; así como el gran programa alimentario, con el que se beneficia a miles de familias de nuestro estado.

“Además de los Mercaditos Mejora, las brigadas multifuncionales, los beneficios de la tarjeta la mera mera, entre otros”, indicó.

Todo lo anterior -expresó el Gobernador- lo hacemos con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra gente.