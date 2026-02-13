Con  Expo Coahuila fortaleceremos el turismo y el desarrollo del estado: Manolo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 13 de febrero de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, realizó una visita de supervisión de los trabajos de construcción de lo que será la nueva Expo Coahuila, la cual se espera esté terminada en su primera etapa en octubre de este año.

Junto con nuestro amigo el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, pasamos a supervisar los avances de Expo Coahuila. Con este gran proyecto vamos a traer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de talla nacional e internacional. Vamos a seguir fortaleciendo el turismo y el desarrollo económico de nuestro Estado”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez comentó que en esta semana, junto a su equipo de trabajo estuvo arrancando, anunciando y entregando grandes obras como las que se entregaron en Monclova y las que se pusieron en marcha en Piedras Negras y Torreón.

“Hoy tocó en la región Sureste, en Saltillo, supervisando este gran proyecto que será un ‘boom’ turístico y económico”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que la Expo Coahuila será un espacio para recibir grandes convenciones, espectáculos, conciertos; eventos de talla nacional e internacional que abonarán de gran manera en el turismo y en la economía de nuestro estado y de la región Sureste.

Abundó que en los próximos días estarán en algunas partes de Estados Unidos visitando y revisando recintos similares al que se construye en la capital de Coahuila, para que este proyecto vaya al siguiente nivel y Coahuila siga siendo ejemplo a nivel nacional e internacional.

El Mandatario estatal comentó que el proyecto de Expo Coahuila incluye Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape, Villas del Desierto, entre otras amenidades.

De la misma manera, recordó que el Rodeo Saltillo, que se celebra en estas instalaciones, en 2025 registró una asistencia de más de 80 mil personas, con una ocupación hotelera del 95 por ciento, y una derrama económica de más de 40 millones de pesos.

“Con la nueva Expo Coahuila, este tipo de eventos se potencializarán con instalaciones amplias, cómodas y modernas, y seguiremos consolidando a nuestro estado como punto de referencia nacional e internacional”, aseguró Manolo Jiménez.