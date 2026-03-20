Coahuila será base de la selección Mexicana de tiro con arco en este 2026

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 18 de marzo de 2026.- Coahuila será la base de la Selección Mexicana de Tiro con Arco en este 2026, luego de que siete arqueros estatales consiguieran su boleto tras la última fase del selectivo nacional, celebrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

La Selección A varonil recurvo tendrá tres coahuilenses de cuatro que integran el equipo; Matías Grande terminó en la primera posición con 549 puntos de bonificación; mientras que Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez finalizaron en el tercer y cuarto puesto con 424 y 368 puntos, respectivamente.

En la rama femenil recurvo, Ángela Ruiz Rosales se posicionó en el segundo sitio con 499 puntos, mientras que Ana Paula Vázquez Flores culminó en el tercer sitio con 492; se integran a Alejandra Valencia, de Sonora, y a Rebeca Márquez, de Baja California.

Sebastián García Flores dominó el selectivo nacional en compuesto varonil y se colocó en el primer lugar con 700 unidades; a él se unen Rodrigo González, de Aguascalientes; Máximo Méndez, de Morelos; y Juan Carlos del Río, de Yucatán.

Finalmente, Dafne Quintero confirmó su regreso a la Selección Mexicana luego de finalizar segunda en el compuesto femenil con 636 puntos. El cuadro A lo conforman Andrea Becerra, de Jalisco; Adriana Castillo, de Baja California; y Ana Sofía Hernández, de Jalisco.

Cabe mencionar que Jesús del Ángel Flores, en recurvo varonil, y Diego Borbolla, en compuesto varonil, se integrarán a la Selección B de tiro con arco, que sostendrá competencias de fogueo y fungirán como reservas.

La Selección A de tiro con arco, con el 44 por ciento de arqueros coahuilenses, participará en el serial de Copas del Mundo a celebrarse en Puebla, Shanghaí, Antalya y Madrid; además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; los tres mejores del serial de copas del mundo participarán en el Campeonato Panamericano a efectuarse en Tlaxcala.