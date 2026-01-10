COAHUILA RETOMA CLASES EN EDUCACIÓN BÁSICA ESTE 12 DE ENERO

Más de 600 mil estudiantes de Educación Básica regresan a las aulas; SEDU emite recomendaciones por bajas temperaturas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 9 de enero de 2026.– Este lunes 12 de enero, alumnas y alumnos de Educación Básica en Coahuila regresarán a las aulas, dando continuidad al ciclo escolar 2025–2026, luego del periodo vacacional decembrino, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEDU).

Aproximadamente 600 mil estudiantes, acompañados por 29 mil 500 docentes, retomarán actividades escolares en alrededor de 5 mil 500 escuelas de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, tanto públicas como privadas, en todo el estado.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, destacó que este regreso a clases representa una nueva oportunidad para reforzar el aprendizaje, el compromiso y el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y familias.

“Invito a toda la comunidad educativa a poner su mayor esfuerzo y dedicación en esta segunda parte del ciclo escolar, a seguir construyendo entornos de aprendizaje seguros y de calidad, y a mantenerse atentos a las actividades y programas que impulsa la Secretaría de Educación para fortalecer la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Regreso a clases con medidas preventivas

Ante el pronóstico de bajas temperaturas en diversas regiones de la entidad, se exhorta a madres y padres de familia, así como al personal educativo, a extremar precauciones, abrigar adecuadamente a las y los estudiantes.

Garza Fishburn, reiteró los criterios para justificar faltas ante temperaturas extrema en Educación Básica:

• Educación Inicial, Preescolar y Especial: Con temperaturas de 0°C, se justificarán faltas y retardos.

• Primaria: cuando el termómetro registre –1°C.

• Secundaria: cuando la temperatura sea de –2°C.

Asimismo, el secretario adelantó que durante el mes de febrero dará inicio el proceso de preinscripciones, por lo que exhortó a madres y padres de familia a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se dará a conocer oportunamente la información y fechas correspondientes.