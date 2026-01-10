COAHUILA PREPARADO PARA ENFRENTAR EL FRENTE FRÍO

Coordinación total entre los tres órdenes de gobierno para proteger a la población

Saltillo, Coah.- En atención a las instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, informó que el Gobierno del Estado de Coahuila mantiene una estrecha y permanente coordinación con los 38 municipios, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Protección Civil, las Unidades Municipales de Protección Civil y la Policía del Estado, con el objetivo de proteger a la población ante las bajas temperaturas que se presentan durante la temporada invernal.

“El llamado es claro: estar en territorio, coordinar esfuerzos y actuar como una sola red entre los tres órdenes de gobierno para proteger, especialmente, a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”, señaló el Secretario de Gobierno.

Refugios temporales, listos para atender a la población

Oscar Pimentel destacó que se mantienen habilitados cerca de 100 refugios temporales en todo el estado, con capacidad aproximada para 10 mil personas, los cuales cuentan con espacios seguros, cobijas, colchonetas, mantas térmicas, alimentos y bebidas calientes, así como atención médica básica.

Estos refugios se activan de manera inmediata cuando las condiciones climatológicas representan un riesgo para la salud. La ubicación de cada uno puede consultarse en los canales oficiales de Protección Civil del Estado.

Asimismo, personal estatal y municipal realiza recorridos preventivos permanentes para:

• Detectar personas en situación de calle o pernoctando en la vía pública.

• Entregar cobijas y abrigo.

• Ofrecer traslado voluntario a refugios temporales.

• Brindar apoyo a personas en tránsito o en riesgo por el frío extremo.

Prevención en carreteras y puentes

Como parte de las acciones preventivas, el Secretario de Gobierno informó que se cuenta con insumos y personal preparado para la aplicación de sal en puentes, vialidades y tramos carreteros, con el fin de disminuir la formación de hielo y prevenir accidentes vehiculares, especialmente en zonas de mayor riesgo.

De igual forma, se tiene lista la estrategia de atención y rutas alternas ante la posible afectación de la Carretera Federal 57, particularmente en el tramo de Los Chorros, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales, para garantizar la seguridad de los automovilistas y mantener la movilidad en la región.

Coordinación total y respuesta inmediata

El Secretario de Gobierno subrayó que, ante cualquier contingencia, la autoridad municipal es el primer contacto, contando de inmediato con el respaldo del Gobierno del Estado y, de ser necesario, con el apoyo de las fuerzas federales mediante la activación de los protocolos correspondientes, incluido el Plan DN-III-E.

“No actuamos de manera aislada; somos una sola red de coordinación. La comunicación permanente y el reporte oportuno son fundamentales para atender cualquier situación de riesgo”, puntualizó.

Recomendaciones a la población

El Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía a seguir estas medidas preventivas:

• No usar anafres, braseros ni carbón dentro de viviendas, por el riesgo de intoxicación.

• Utilizar calentadores solo en espacios ventilados.

• Proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

• Reportar de inmediato cualquier situación de riesgo o a personas vulnerables expuestas al frío.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1, disponible las 24 horas.

El Gobierno de Coahuila mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará implementando acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las y los coahuilenses.