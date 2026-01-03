COAHUILA, LÍDER EN INDICADORES LABORALES

La formalidad laboral garantiza mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias

Saltillo, Coah.- Cada vez más trabajadores en Coahuila acceden a empleos formales que ofrecen seguridad social, atención médica y estabilidad laboral, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Coahuila se posicionó en el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 66.7%, cifra muy superior al promedio nacional de 44.6%.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la política laboral impulsada por el gobierno de Manolo Jiménez, basada en el trabajo conjunto y la coordinación entre sindicatos, empresarios, academia y sociedad civil.

“Subimos una posición respecto al segundo trimestre de 2025, cuando ocupábamos el segundo lugar con 65.8%. El incremento de un punto porcentual puede parecer pequeño, pero significa que más de 13,000 trabajadores ingresaron a la formalidad”, señaló Zogbi Castro.

La encuesta también coloca a Coahuila en el primer lugar nacional en acceso a instituciones de salud, con un 78.3% de trabajadores afiliados, y en contratos escritos, con el 76.8% de empleados que cuentan con un documento legal que brinda certeza jurídica.

Asimismo, el estado lidera en prestaciones laborales: 9 de cada 10 trabajadores disfrutan de beneficios adicionales a su salario.

En materia salarial, Coahuila figura dentro del top 10 nacional. Ocupa el cuarto lugar en la proporción de trabajadores que perciben más de cinco salarios mínimos, el sexto en quienes reciben entre tres y cinco, y el lugar 28 en aquellos que ganan menos de un salario mínimo, lo que evidencia que la mayoría de los trabajadores coahuilenses perciben ingresos superiores a lo establecido por la ley.

Finalmente, Zogbi Castro subrayó que el empleo en Coahuila continúa fortaleciéndose y que se seguirán aplicando estrategias para consolidar al estado como referente nacional en materia laboral, con indicadores que se traduzcan en mejores oportunidades y calidad de vida para las familias.