Cierran filas instituciones de seguridad para seguir cuidando a Coahuila

“Encabeza gobernador ceremonia de conmemoración del día de la Bandera_

El Mandatario estatal reiteró su reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas por todo su apoyo para mantener a Coahuila seguro y en paz

Torreón, Coahuila.-Desde Torreón, el gobernador Manolo Jimónez Salinas, junto al general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar; el alcalde Román Alberto Cepeda González, así como mandos militares, autoridades estatales y municipales, conmemoraron el Día de la Bandera, en donde reiteró su compromiso de seguir trabajando con voluntad y coordinación por el bien de Coahuila y de México.

En este evento, de manera simultánea, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la red digital, tomó protesta de bandera a escoltas de escuelas secundarias y de nivel medio superior.

Manolo Jiménez expresó que la bandera de México tiene una gran representación para las y los mexicanos: unidad, historia, identidad y compromiso.

Señaló que en Coahuila tenemos una fórmula mágica que nos permite tener calidad de vida, y que esa fórmula es trabajo en equipo, unidad; trabajo en conjunto con las y los ciudadanos, con los organismos de la sociedad civil, con la iniciativa privada y siempre coordinados los tres órdenes de gobierno para trabajar por el bien de nuestra gente.

“Gracias a este trabajo coordinado podemos decir, de manera orgullosa, que Coahuila es, sin duda, uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y eso lo hemos construido entre todas y todos los coahuilenses”, comentó.

El Mandatario estatal reiteró su reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas por todo su apoyo para mantener a Coahuila seguro y en paz; además, reconoció el gran operativo que desarrollaron la presidenta de México y las fuerzas federales para detener, hace algunos días, para detener a uno de los criminales más peligrosos de este país.

En ese sentido, a nombre de las y los coahuilenses, extendió las condolencias por las y los elementos de las fuerzas armadas que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

De igual manera, agradeció y reconoció el trabajo que realizan las policías municipales, la policía estatal, la fiscalía, por ayudar a blindar nuestra entidad.

“Aquí vamos a seguir trabajando con voluntad y coordinación; vamos a seguir invirtiendo en seguridad”, mencionó, y destacó el presupuesto histórico de cuatro mil millones de pesos que se ejercerá en la materia, gracias al apoyo del Congreso del Estado.

Destacó que este presupuesto ayudará a mantener a Coahuila como uno de los tres estados más seguros del país.

“Reiteramos, como instituciones estatales, municipales y federales, nuestro compromiso total por la seguridad de Torreón, de la Laguna y de Coahuila”, puntualizó el gobernado Manolo Jimpenez.

En su intervención, el general Fernando Colchado mencionó que hoy por hoy, nuestra bandera es, sin duda, la herencia histórica más importante que nos legaron nuestros antepasados; que nuestra bandera representa la integración del pueblo mexicano con profunda carga cultural y simbólica.

“Frente a la bandera mexicana y desde esta tierra de legalidad, justicia y estado de derecho, las tropas del Ejército Mexicano renovamos el juramento de proteger la soberanía e independencia del territorio nacional, aún a costa de la vida”, aseveró.

Puntualizó que nada ni nadie podrá destruir ni borrar la gloria de México, porque, dijo, esa gloria vive en la voluntad de todos los mexicanos.

La diputada federal Verónica Martínez en su mensaje expresó que la bandera nacional es el símbolo que nos une como patria, que resume nuestra historia, identidad y el profundo amor por México.

Agradeció al gobernador Manolo Jiménez por encabezar este modelo de seguridad que nos permite vivir en paz.