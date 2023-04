Sabinas, Coah. “Quiero ser un contrapeso en el Congreso” expresó la candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito 03, Brenda Flores, durante su recorrido por calles del municipio de Sabinas, en la colonia Nueva de la villa de Agujita.

La candidata originaria de Nueva Rosita invitó a simpatizantes de Movimiento Ciudadano y a la ciudadanía que la recibió en sus hogares, a participar en las elecciones de este año y apoyarla para llegar a ser su enlace en la diputación del Distrito 03, así como un contrapeso de las malas decisiones de Gobierno como el aumento de impuestos, vehiculares o el predial, y de servicios, como las Actas de Nacimiento o cualquier otro tipo de trámites que pueden ser disminuidos en su costo desde el Congreso de Coahuila.

Explicó que “en Movimiento Ciudadano no registramos candidato a Gobernador para no ser parte de la división del voto, que solamente favorece a quienes realizaron un pacto en está elección, y que la ciudadanía ya tiene conocimiento desde hace tiempo de esos arreglos”.

Por otra parte, la candidata mencionó que, si los diputados son los mismos de siempre, ahora con sus aliados en el escenario de este pacto, se presta a que solamente sean aplaudidores, levanten la mano para autorizar todo al Gobierno en turno y haya falta de transparencia en las modificaciones a las leyes que rigen a las y los Coahuilenses.

La candidata expresó a los vecinos de la villa de Agujita que de llegar a ocupar un lugar en el Congreso de Coahuila legislará para que las administraciones municipales cumplan con sus deberes constitucionales de atender los servicios básicos como agua, drenaje y pavimentación.

Brenda Flores pudo escuchar la inconformidad de los vecinos de la villa quienes reclaman que la pavimentación de algunas de las calles que ya han sido aprobadas en administraciones pasada e incluso en los reportes de obras aparecen como realizadas, aún siguen sin terminar y ya muy deterioradas, así también, mucha falta de atención en las fugas de agua o drenaje que no se atienden y dañan las vialidades en gran medida.

La candidata del Distrito 03 dijo que recorrerá los 11 municipios, acompañada de la suplente Rosy Zamarripa, originaria de Allende, para darse a conocer ante la gente del distrito 03 en una primera intención, posteriormente para presentar propuestas y solicitar el voto de la ciudadanía por Movimiento Ciudadano para este próximo 4 de junio.