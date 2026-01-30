Balean en Sinaloa a dos diputados locales de Movimiento Ciudadano

Los diputados locales por Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres Félix, quien también es dirigente estatal del partido, y Elizabeth Montoya Ojeda resultaron heridos de bala tras ser atacados en Culiacán, Sinaloa, ayer, poco después del mediodía en la zona conocida como el Malecón Viejo; un escolta y chofer quedó herido.

La agresión armada se cometió cuando los legisladores salían del Congreso estatal a bordo de su camioneta color blanco y cruzaban un paso peatonal, en el centro de la ciudad; cerca de las oficinas de MC. Según testigos, los pistoleros se desplazaban en una motocicleta.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, para desplegar un operativo de búsqueda de los responsables.

Al respecto, el gabinete de seguridad anunció que participará en las investigaciones relacionadas con la agresión contra los diputados sinaloenses.

Las instituciones federales indicaron que mantienen “coordinación permanente con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones. Y como resultado de las primeras acciones ya se ubicó un vehículo Nissan Versa color blanco, presuntamente relacionado con los hechos”, precisó.

La unidad tiene daños en el cristal de la parte trasera y estaba cerca del área donde ocurrió la balacera,

Horas después del atentado, el mandatario estatal dio a conocer que acudió al hospital donde es atendido Sergio Torres, cuya situación, hasta el cierre esta edición, era grave, pues recibió tiros en la cabeza y el cuerpo. La diputada Montoya es atendida en otro hospital, donde permanece estable y consciente, así como el escolta, reportó el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que ayer, pasadas las 12 horas se recibió el reporte en el C4 de la agresión armada contra los diputados, en la que sus escoltas repelieron la embestida. La institución destacó que iniciaron los operativos de búsqueda y la integración de la carpeta de investigación.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra Ochoa, declaró, en su visita al hospital donde era intervenido Torres Félix, que ambos legisladores solicitaron permiso para retirarse antes de terminar la sesión, pues se trasladarían a la Ciudad de México para asistir a una reunión de su partido.

Ante el “lamentable hecho”, comentó que la legislatura canceló la comparecencia de la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, programada para ayer en la tarde.

El martes, Sergio Torres denunció que observaba intereses políticos en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Culiacán y solicitó a sus líderes realizar elecciones libres y sin presión de ninguna parte.

Además, respaldó públicamente a Zayda Flores, quien se registró por la planilla guinda y a la que describió como “una mujer con trayectoria dentro de la gremial y con capacidad para dirigir a las bases”.

En tanto, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, condenó la agresión y afirmó que “la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”, publicó en sus redes sociales.

De igual forma, los coordinadores en el Senado del partido naranja y del PRI, Clemente Castañeda y Manuel Añorve, respectivamente, exigieron esclarecer los hechos.