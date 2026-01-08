AUGURA MANOLO JIMÉNEZ UN GRAN 2026 PARA COAHUILA

Junto a su esposa Paola Rodríguez y sus hijos, el Gobernador de Coahuila convive con miles de coahuilenses en la tradicional Rosca de Reyes

Saltillo, Coah.- Desde la capital del Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto a su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, partieron y repartieron entre miles de coahuilenses la tradicional Rosca de Reyes, evento con el que finalizan las actividades de Villamagia en todo el estado, y a donde acudieron esta temporada más de un millón de visitantes en todas sus sedes.

Con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz y su esposa Luly López, el gobernador Manolo Jiménez auguró que 2026 será un año próspero para todas y todos.

Comentó que desde el inicio de su gestión el frente del Ejecutivo Estatal, el proyecto de Villamagia, impulsado por su esposa Paola Rodríguez desde la oficina Inspira, ha sido un gran éxito, ya que son espacios de convivencia y sana recreación donde las y los coahuilenses pueden disfrutar en completa calma y en familia de estas tradiciones que resaltan nuestros valores.

Resaltó que año con año son más los visitantes, locales y foráneos, los que acuden a los espacios de Villamagia en todas las regiones, y destacó que este año fueron más de un millón de personas quienes pudieron disfrutar de ellos.

Jiménez Salinas pidió a las y los coahuilenses seguir trabajando en equipo para lograr las metas y objetivos que se tienen planeados para este 2026, y señaló que iniciarán con todo para llevar más obras, proyectos y programas que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“Con unidad y coordinación, seguiremos llevando desarrollo parejo a todas las regiones, trabajando de manera cercana a nuestra gente”, expresó.

Esta temporada decembrina, Villamagia tuvo como sede las plazas principales de los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y tuvo una duración del 30 de noviembre de 2025 hasta este 6 de enero de 2026, Día de Reyes.

Villamagia es un proyecto impulsado desde la oficina Inspira Coahuila pensado en fortalecer el tejido social y familiar, ofreciendo a todos y todas las coahuilenses un espacio de convivencia, resaltar los valores que se promueven en las festividades decembrinas y que sus visitantes disfruten en una villa con juguetes mexicanos, figuras gigantes y eventos propios de la temporada donde participaron artistas locales.

Estuvieron presentes en este evento, además, Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, y su esposa Teresita Escalante; Luz Elena Morales, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Jericó Abramo, diputado federal; así como titulares de las diversas dependencias de la administración estatal.