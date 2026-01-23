Aseguran droga y detienen a una persona en Sabinas tras un cateo

Sabinas.- Como parte de las acciones que se realizan en Coahuila para combatir el narcomenudeo, la fiscalía general delegación Carbonífera, encabezó la noche del jueves, un cateo en una vivienda ubicada en la colonia Montes II, en la cabecera municipal de Sabinas, arrojando la detención de una persona, y droga asegurada.

En las acciones coordinadas por la fiscalía general, se contó con el apoyo de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, quienes se concentraron de forma específica en un domicilio ubicado en la calle Bambú, esquina con Revolución, del sector antes mencionado.

Las acciones, trascendió, forman parte de las investigaciones que se realizan a raíz principalmente de denuncias anónimas, que buscan combatir el narcomenudeo.

De acuerdo a la información dada a conocer por la fiscalía, en este operativo participaron de manera coordinada elementos de la fiscalía general del Estado, la Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional.

El cateo fue supervisado directamente por el delegado de la fiscalía general del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, como parte de las investigaciones en curso.

Se informó que derivado del operativo se realizó la detención de una persona, así como el aseguramiento de hierba seca con las características propias de la mariguana, de la cual se realizará el pesaje y su dictamen químico forense.