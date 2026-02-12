Arrancan grandes obras en Coahuila por 3 mil MDP

En la región Sureste se construirá el puente vehicular en la colonia Loma Linda en Saltillo

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 11 de febrero de 2026.- Con el arranque de la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez (Ruta Fiscal) en Piedras Negras, donde se invertirán cien millones de pesos en su primera etapa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó el proyecto de grandes obras para Coahuila, en el cual se aplicarán tres mil millones de pesos en acciones de infraestructura prioritaria en todas las regiones de la entidad.

“Con el arranque de la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez, que forma parte del gran proyecto de la Ruta Fiscal, desde Piedras Negras detonamos las Grandes Obras para todas las regiones de Coahuila, en las que invertiremos 3 mil millones de pesos. Con esta Ruta Fiscal se mejorará la movilidad, dinamizará el comercio y consolidará el desarrollo de esta gran frontera de México. Este es resultado del trabajo en equipo, la planeación responsable y la cercanía con nuestra gente. En Coahuila cumplimos compromisos y avanzamos”, destacó el gobernador.

La ampliación de la Ruta Fiscal se llevará a cabo en cinco etapas, con una inversión global de más de 500 millones de pesos.

Jiménez Salinas destacó que en las próximas semanas presentarán el gran proyecto de mega obras para Coahuila, muchas de las cuales tienen que ver con la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la carretera 57.

Mencionó que la ampliación de esta Ruta Fiscal tiene que ver con la ampliación del Puente Internacional II, proyecto prioritario estatal que se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno Federal y con el gobierno de Eagle Pass, Texas.

Añadió que se estará ampliando a cuatro carriles la carretera 57 en su tramo Saltillo – Monclova, y que, además, se van a construir, rehabilitar y mejorar carreteras y libramientos para darle más competitividad y mejorar la conectividad y seguridad carretera de nuestro estado.

“Con todas estas obras, automáticamente Coahuila y Piedras Negras se volverán mucho más atractivas para el comercio; todo esto se traduce en competitividad, en desarrollo, en inversiones; se traduce en más y mejores empleos para nuestra gente”, señaló.

Manolo Jiménez comentó que con este gran proyecto, que se espera esté terminado antes de concluir su administración, se podrá atraer entre un 10 y un 15 por ciento del comercio que cruza por otras fronteras de la región, con lo que se generará un “boom” económico para Coahuila y para Eagle Pass.

Mencionó que en la parte de desarrollo económico, todas las inversiones en infraestructura generan competitividad.

Agradeció a los empresarios de la región y al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, por la coordinación con su gobierno para poder llevar a cabo este gran proyecto en su región.

Jiménez Salinas reconoció que las condiciones de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida que hoy se tienen en Coahuila, es gracias al trabajo en equipo entre ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, “y eso lo tenemos que seguir cuidando entre todas y todos”.

“En el tema de seguridad, hoy reiteramos nuestro compromiso con las y los coahuilenses; vamos a seguir invirtiendo y, gracias a las y los diputados, este año estaremos invirtiendo más de cuatro mil millones de pesos para blindar a nuestro estado”, destacó.

Recordó que gracias a este gran trabajo en seguridad, Coahuila tiene tres de las diez ciudades más seguras de México: Piedras Negras, la frontera más segura del país; Saltillo, la capital más segura de México; y Torreón, la séptima ciudad más segura de la República, y la más segura de La Laguna.

“Nuestro gobierno no va ni para al izquierda ni para la derecha; nuestro gobierno va puro pa´delante”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez al agregar que su administración no divide, no grilla, no polariza, sino que trabaja, planea, tiene rumbo y da buenos resultados.

Miguel Ángel Algara Acosta secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad informó que el proyecto de la ampliación y modernización de la Ruta Fiscal consta de cinco etapas y una meta final de casi ocho kilómetros.

Reiteró con esta primera etapa se aplicarán cien millones de pesos con una meta de 1.2 kilómetros, con ampliaciones a cinco y ocho carriles en algunos tramos.

“El objetivo primordial de esta obra es el de contar con infraestructura vial necesaria para garantizar un tránsito ágil y optimizar la movilidad para el comercio internacional de Coahuila y del noreste de México que cruzan diariamente hacia los Estados Unidos”, expresó Algara Acosta.

Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, en su intervención mencionó que invertir en Piedras Negras es fortalecer a Coahuila y es contribuir al desarrollo económico de México.

Comentó que esta obra de la ampliación de la Ruta Fiscal es estratégica para la competitividad y el orden urbano de esta frontera, y refrendó que la coordinación estado y municipio es clave para que los proyectos se ejecuten buscando el mayor bienestar social para las y los coahuilenses.

“Reconozco el apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jimeénz Salinas cuya visión es impulsar obras que detonen el desarrollo económico con responsabilidad social”, señaló el alcalde.

Por su parte Isidro de los Santos Villarreal, director de Prossesa SA de CV y beneficiario de este proyecto, señaló que esta inversión representa mayor competitividad, mayor tránsito de mercancías y productos, más turismo y dinamismo comercial, fortaleciendo la economía de Piedras Negras y generando más empleos para la gente y para toda la región del norte.

En el arranque de esta obra acompañaron al gobernador, además, Aaron Valdés Aripe, Mayor de Eagle Pass; Guillermo Ruiz Guerra, diputado local; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte Saúl Baldomero Rodríguez Moyeda, gerente general de Transportes Baldomero.