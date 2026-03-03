Arrancamos en Coahuila la colecta anual de la Cruz Roja: Manolo

Saltillo, Coah.- Desde Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, así como por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, arrancó de manera oficial la colecta anual de la Cruz Roja bajo el eslogan “Esto que ves, lo hacemos juntos”.

“Desde Palacio de Gobierno arrancamos la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana Sede Nacional en Coahuila. Invitamos a todos los coahuilenses a que se sumen.

Además, hicimos entrega de 7 ambulancias e importantes apoyos económicos para fortalecer las 11 delegaciones de las diferentes regiones del estado.

La Cruz Roja representa lo mejor de nuestra sociedad: solidaridad, compromiso y vocación de servicio. Siempre están cuando más se les necesita. Reconocemos a todo el equipo de esta institución que, con gran entrega, salva vidas todos los días. En Coahuila seguiremos trabajando entre sociedad y gobierno por el bien de nuestra gente”, destacó el gobernador.

En este evento se entregaron cheques a delegaciones de la Cruz Roja por recaudación en el pago de control vehicular correspondiente de enero a diciembre de 2025; y se entregaron ambulancias a los municipios de Matamoros, Múzquiz, Sabinas y Francisco I. Madero.

Manolo Jiménez destacó que 2025 fue el año en el que más se la ha apoyado históricamente a la Cruz Roja en Coahuila, con alrededor de 55 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado.

Reconoció el gran trabajo que desde la delegación estatal de la Cruz Roja se lleva a cabo en Coahuila, así como las diferentes delegaciones municipales, a todo su personal, porque día con día llevan a cabo una gran labor social que hacen de la de Coahuila una de las mejores Cruz Roja del país.

“Cuentan con nosotros al 100 por ciento”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que se ha venido haciendo un trabajo positivo en la parte financiera dentro del Gobierno del Estado, gracias a lo cual, 2025 se cerró sin pedir créditos.

Y también gracias a ese trabajo, se cerró 2025 cumpliendo compromisos con la Cruz Roja.

“Vamos a seguir comprometidos con los organismos de la sociedad civil”, aseveró.

En ese sentido, el Mandatario estatal recordó que gracias al apoyo de los empresarios, se pudo hacer un fideicomiso del ISN, recurso que se invierte en temas de seguridad, infraestructura, y proyectos sociales.

Agregó que, desde el Gobierno Estatal, en la parte de salud se han hecho inversiones importantes por alrededor de 700 millones de pesos para mejorar el sistema de salud estatal, que está conectado directamente con la calidad de vida de las y los coahuilenses.

“Tenemos un gran programa de salud popular mediante el cual se rehabilitaron las 133 clínicas de salud, y se entregó la Tarjeta de la Salud Popular; entre otras muchas acciones”, dijo.

Manolo Jiménez reiteró el compromiso de su administración con el tema de salud, así como su compromiso con la Cruz Roja.

“Coahuila es un gran estado; es, sin duda, uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y esto es gracias al trabajo de toda la comunidad”, mencionó el Gobernador del Estado.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo expresó que la colecta anual de la Cruz Roja es una invitación a tomar conciencia y a una responsabilidad compartida, “cada peso que aportamos se convierte en una atención Médica”.

Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas, informó que, como cada año, el Gobierno del Estado destinará a la Cruz Roja la tarifa cobrada en cada uno de los derechos de control vehicular, así como las aportaciones voluntarias de las y los trabajadores de la administración estatal.

Por su parte Raúl Gerardo Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila, agradeció a Manolo Jiménez y al Gobierno del Estado por todo el apoyo para esta noble institución, y convocó a toda la ciudadanía de Coahuila a participar con sus donativos a esta colecta anual.

Acompañaron al gobernador en el presídium, el General de División EM Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar; General de Brigada EM Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la VI Zona Militar; Jericó Abramo Masso, diputado federal; Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; Rosy Mercado, coordinadora estatal de damas voluntarias.