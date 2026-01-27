Adulto mayor resulta herido tras incendio provocado por brasa de chimenea en Palaú

Con quemaduras terminó un hombre de 75 años de edad, luego que una brasa de su chimenea alcanzó el sillón donde se encontraba mitigando el frío, la madrugada de este martes, en hechos registrados en el barrio tres de la villa de Palaú, en el municipio de Múzquiz.

Bombero apagando el fuego.



El hombre, fue identificado como David Reyes Gaona, y fue auxiliado por vecinos quienes se percataron del incendio de la vivienda, ya que el fuego que se inicio por una brasa que alcanzó el sillón se extendió alcanzando otros bienes del domicilio.

De acuerdo al reporte de bomberos y protección civil de la villa de Palaú, se recibió el reporte del incendio de Casa Habitación, sin embargo, al llegar ya había sido controlado el incendio por los familiares y vecinos y trasladado al adulto mayor a un nosocomio en vehículo particular.

Se dijo que el siniestro se originó cuando el hombre se encontraba sentado en un sillón, no descartando que una brasa haya alcanzado el sillón, provocando el fuego.

El lesionado fue trasladado a un hospital de la villa de Palaú, a fin de que recibiera la atención medica correspondiente, ya que sufrió quemaduras en mano y pierna derecha.

Tras el incendio familiares y vecinos actuaron de inmediato para sofocarlo, para luego los apaga-fuegos, proceder a enfriar y revisar que no quedará riesgo.

Finalmente se informó que dentro de los daños se alcanzó un área de la sala y una televisión de plasma.