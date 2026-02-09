A través de Inspira Coahuila se continúa fortaleciendo la atención a la salud mental

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Como parte de los compromisos adquiridos durante su campaña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la oficina Inspira Coahuila y de la Secretaría de Salud, atiende la salud mental de las y los coahuilenses mediante diversas acciones que se han detonado durante su administración.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, junto a su equipo de trabajo, visitó en días pasados los hospitales generales de la región Laguna para entregar diverso equipamiento como camas de urgencias psiquiátricas, carro rojo y equipo de cómputo para telementoría con el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME).

En gira de trabajo por La Laguna de Coahuila, Paola Rodríguez recorrió los hospitales generales de Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Torreón.

Con estos cuatro hospitales, ya son nueve de los 14 hospitales generales que tienen el equipo especial para atender urgencias psiquiátricas.

La presidenta honoraria de Inspira destacó que en los 14 hospitales generales de Coahuila ya se atienden los casos que llegan como emergencias de código 100, con el protocolo correspondiente.

“La intención de este protocolo es asegurar que en todas las regiones, en los hospitales generales, se pueda atender a los pacientes agitados y, a través de telementoría con CESAME, se estabilizan y se les da seguimiento.

Agregó que, solo en caso necesario, se trasladan al municipio de Saltillo al CESAME.

Lo anterior, permite mayor cobertura de atención en todo el estado.

Estas visitas a los hospitales generales sirven, además, para platicar con el personal médico, de enfermería y todos los que trabajan en estos centros de salud, así como con las familias que se encuentran ahí, para asegurar que tengan todo lo que requieren en la atención que están brindando y recibiendo.