La aplicación de mensajería acaba de estrenar una nueva función de privacidad con la que podrás evitar que te agreguen a grupos si no quieres –o dejar que solo lo hagan ciertas personas.

Los grupos de WhatsApp pueden ser útiles pero también muy molestos pues, en ocasiones, se convierten en un nido de spam o de cientos de mensajes indeseados.

Hasta ahora cualquiera que tuviera tu número de teléfono podría agregarte a un grupo pero WhatsApp, pero eso –al fin– ha cambiado. El servicio de mensajería anunció el 6 de noviembre que a partir de ahora tienes disponible una opción para elegir quién puede –o no– agregarte a un grupo.

Para habilitar esta función dirígete a los ajustes de WhatsApp y aquí ve a través de Cuenta > Privacidad > Grupos y selecciona una de las tres opciones que verás disponible: “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”. “Mis contactos” significa solo los usuarios que tú tienes agregados en tu libreta de direcciones pueden añadirte a grupos y “Mis contactos excepto” te permite seleccionar una a una a aquellas personas concretas que no quieres que te puedan agregar.

Si eliges esta última opción, al tratar de agregarte a un grupo la persona recibirá un mensaje avisándole de que te envíe una invitación privada, a través de un chat individual, con la opción de unirte al grupo. Tendrás tres días para aceptar la invitación antes de que caduque.

La nueva opción ya se está lanzando para todos los usuarios tanto de Android como iOS, así que si no la ves aún disponible no te preocupes, porque no tardará en aparecer.