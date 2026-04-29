GOBIERNO DE COAHUILA FORTALECE EL DESARROLLO CULTURAL CON NUEVAS CONVOCATORIAS

Saltillo, Coahuila; 27 de abril de 2026.-Con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo artístico y cultural en todas las regiones del estado, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura estatal, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, lanzó tres importantes convocatorias que forman parte del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2026, orientadas al impulso de la creación comunitaria, la preservación de saberes tradicionales y el fortalecimiento del sector audiovisual en la entidad.

Entre ellas destaca la convocatoria “Un Viaje a la Luna”, que busca fortalecer el tejido social mediante proyectos artístico-formativos comunitarios dirigidos a niñas, niños y adolescentes en localidades con menos de 10 mil habitantes, promoviendo la creatividad, la participación activa, la identidad cultural y el acceso equitativo a bienes y servicios culturales.

Asimismo, la convocatoria “Red Estatal de Saberes Artesanales” tiene como objetivo preservar y transmitir los conocimientos, oficios y técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural vivo de Coahuila, a través de talleres de iniciación artesanal impartidos por maestras y maestros artesanos en distintas disciplinas y expresiones propias de la identidad regional.

A estas acciones se suma “Fotogramas 2026”, convocatoria enfocada en el impulso a la producción cinematográfica local, dirigida a creadoras y creadores audiovisuales coahuilenses en las categorías de Creador/a con Trayectoria y Talento Emergente, con estímulos económicos que permitirán fortalecer proyectos de cortometraje en los géneros documental y ficción, consolidando así nuevas voces y propuestas dentro del panorama audiovisual del estado.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó el alcance de estas iniciativas: “En Coahuila entendemos a la cultura como una fuerza transformadora que une comunidades, preserva nuestra memoria colectiva y abre caminos para nuevas expresiones creativas. Estas convocatorias representan una apuesta decidida por el talento de nuestra gente, por nuestras tradiciones y por el desarrollo cultural como una vía para construir una sociedad más participativa, sensible y con mayores oportunidades para todas y todos”, expresó.

Asimismo, la funcionaria reconoció el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo compromiso con la cultura ha sido fundamental para consolidar políticas públicas que fortalecen la creación artística, el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio cultural de Coahuila, impulsando acciones que hoy permiten ampliar horizontes para creadoras, creadores, artesanas, artesanos y promotores culturales de todas las regiones del estado.

Para mayor información y consulta de las bases completas, las y los interesados pueden visitar: www.coahuilacultura.gob.mx/convocatorias