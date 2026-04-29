INAUGURAN ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA DEL DEPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 2026 Y COPA ESCOLAR 2026 “MUNDIALITO ESCOLAR”

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 27 de abril de 2026.- Se llevó a cabo la inauguración de la Etapa Estatal de la Olimpiada del Deporte Escolar de la Educación Básica 2026 y la Copa Escolar 2026 “Mundialito Escolar”, con la participación de alrededor de 2 mil asistentes.

El evento fue presidido por el alcalde, Carlos Fernando Villarreal Pérez, acompañado por el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, en representación del secretario de Educación, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia del deporte escolar como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, al fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia.

En su mensaje, el subsecretario de Educación Básica señaló que Coahuila avanza con paso firme, convencido de que la educación integral incluye el desarrollo físico, emocional y social de las y los estudiantes.

“Ustedes son muestra clara de ese avance, con su talento, su energía y su determinación”, expresó.

Asimismo, reconoció el compromiso de más de 38 mil estudiantes que han participado en las distintas etapas de esta olimpiada, en especial a quienes hoy representan a sus escuelas en la fase estatal.

“Llegar hasta aquí no es casualidad: es resultado de su constancia, dedicación y entusiasmo”, agregó.

En el evento se destacó la participación de miles de estudiantes en todo el estado y se subrayó que esta olimpiada es un espacio formativo donde el aprendizaje también ocurre en la cancha. Más allá de los resultados, se reconoció a las y los participantes como ejemplo de esfuerzo y compañerismo, invitándolos a vivir esta experiencia con respeto, alegría y espíritu de superación.

El presídium estuvo conformado, además, por autoridades educativas y deportivas, quienes acompañaron este importante arranque de actividades que promueven el bienestar y la formación integral de la comunidad estudiantil.